Das GACHIAKUTA-Game wird konkreter: Details und neuer Trailer veröffentlicht

Das von Com2uS entwickelte Survival-Action-RPG GACHIAKUTA: BREAKOUT hat nicht nur einen neuen Namen, sondern auch einen Zeitraum für die Veröffentlichung. Früher unter dem Arbeitstitel „GACHIAKUTA: The Game“ bekannt, erscheint das Spiel im Jahr 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam.

In GACHIAKUTA: BREAKOUT geht es ums Überleben: Die verschmutzten Zonen und das „No Man’s Land“ der Grube sind gespickt mit gefährlichen Trash Beasts, Gesetzlosen und weggeworfenen Objekten. Rudo, ein Junge, der in den Slums durch das Durchsuchen von Müll überlebt und ständiger Diskriminierung ausgesetzt ist, gerät nur durch Zufall an diesen Ort.

Nachdem er fälschlicherweise eines Verbrechens beschuldigt wird, wird er in die „Grube“ (Pit) verstoßen. Dort trifft er auf den Cleaner Enjin, deckt die Wahrheit über die Welt auf und erweckt seine besondere Kraft: die Fähigkeit, die „Seele“ weggeworfener Objekte zu extrahieren und ihren Wert als Waffe zu manifestieren.

Mit dieser Macht beginnt Rudos Reise, die Welt zu verändern. Damit folgt GACHIAKUTA: BREAKOUT der Geschichte des Anime, ergänzt diese aber durch exklusive Inszenierung und dynamische Action-Sequenzenzen- auch im Co-op-Modus. Der Stil und die Stimmung des Anime wird mit dem schnellen, stilvollen Action-Gameplay des Spiels kombiniert .

Die Basis der Cleaner kann nach den Missionen durch unterschiedliche Objekte individuell angepasst und ausgebaut werden. Durch die Erweiterung der Basis werden neue Funktionen freigeschaltet. Hier gibt es auch zudem Slice-of-Life-Interaktionen mit den anderen Cleanern.

Gameplay-Trailer:

via Gematsu, Steam, Bildmaterial: Gachiakuta: Breakout, Com2uS