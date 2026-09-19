Holy Horror Mansion: Das bisher größte Cross-Media-Projekt von Level-5 meldet sich zurück

2024 kündigte Level-5 das neue Holy Horror Mansion an. „Yokai Watch“-Fans sahen direkt die Parallelen zur (inzwischen nicht mehr) brachliegenden Marke. Die gibt es auch. Der neue Trailer stellt Holy Horror Mansion zu Beginn als „Concept Next Yo-kai Watch “ vor.

2024 stellte man Holy Horror Mansion als das „Vermächtnis“ von Yo-kai Watch vor und wollte es zum bisher größten Cross-Media-Projekt der Firma machen. Wo die Reise hingeht, werden wir sehen. Der neue Trailer gibt uns heute jedenfalls einige neue Eindrücke.

Der Trailer zeigt, wie wir mit Cameron (eine Kamera) verschiedene Objekte fotografieren und als Mononoke zum Leben erwecken. Mit diesen kann man sich dann anfreunden und sie offensichtlich für sich kämpfen lassen. Objekte kann man auch zu Mononoke fusionieren!

Mit Cameron können wir außerdem Gegenstände wie einen Sonnenschirm in ein Trampolin verwandeln. Dungeons lauern quasi überall: Wir sehen, wie der Protagonist mit Cameron eine große Torte untersucht – und diese dann betritt.

Akihiro Hino betonte erneut, dass auch eine umfangreiche Spielzeug- und Merchandise-Kampagne die Veröffentlichung des crossmedialen Projekts begleiten soll. Darauf will man in einer eigenen Präsentation zu gegebener Zeit näher eingehen. Die war eigentlich schon für Anfang 2026 geplant, wurde aber verschoben. Holy Horror Mansion soll 2027 für Nintendo Switch 2, PC-Steam und PS5 erscheinen.

Der neue Trailer:

Gameplay von der Level-5 Vision:

via Gematsu, Bildmaterial: Holy Horror Mansion, Level-5