Holy Horror Mansion: Das bisher größte Cross-Media-Projekt von Level-5 meldet sich zurück

2024 kündigte Level-5 das neue Holy Horror Mansion an. „Yokai Watch“-Fans sahen direkt die Parallelen zur (inzwischen nicht mehr) brachliegenden Marke. Die gibt es auch. Der neue Trailer stellt Holy Horror Mansion zu Beginn als „Concept Next Yo-kai Watch “ vor.
2024 stellte man Holy Horror Mansion als das „Vermächtnis“ von Yo-kai Watch vor und wollte es zum bisher größten Cross-Media-Projekt der Firma machen. Wo die Reise hingeht, werden wir sehen. Der neue Trailer gibt uns heute jedenfalls einige neue Eindrücke.
Der Trailer zeigt, wie wir mit Cameron (eine Kamera) verschiedene Objekte fotografieren und als Mononoke zum Leben erwecken. Mit diesen kann man sich dann anfreunden und sie offensichtlich für sich kämpfen lassen. Objekte kann man auch zu Mononoke fusionieren!
Mit Cameron können wir außerdem Gegenstände wie einen Sonnenschirm in ein Trampolin verwandeln. Dungeons lauern quasi überall: Wir sehen, wie der Protagonist mit Cameron eine große Torte untersucht – und diese dann betritt.
Akihiro Hino betonte erneut, dass auch eine umfangreiche Spielzeug- und Merchandise-Kampagne die Veröffentlichung des crossmedialen Projekts begleiten soll. Darauf will man in einer eigenen Präsentation zu gegebener Zeit näher eingehen. Die war eigentlich schon für Anfang 2026 geplant, wurde aber verschoben. Holy Horror Mansion soll 2027 für Nintendo Switch 2, PC-Steam und PS5 erscheinen.
2 Kommentare
Ich bin so gespannt auf das Spiel. Ich bin jetzt schon riesen Fan vom Artstyle und der Spielwelt. Ich kann mir trotz gameplay trailer immer noch nicht richtig vorstellen, wie das Spiel sich final spielen wird, aber ich schaue dem positv entgegen.
Als Yo-kai Watch-Fan fühlt sich Holy Horror Mansion in den Trailern direkt vertraut an, man erkennt das Vermächtnis schon deutlich. Ich bin auch sehr gespannt auf das Spiel, mache mir aber doch etwas Sorgen, dass man sich mit dem Multimedia-Aspekt hierbei übernimmt - schon wieder. Wer sich damit mal näher beschäftigt hat, weiß, dass dieser Multimedia-Aspekt wesentlich dazu beigetragen hat, Yo-kai Watch damals das Genick zu brechen, vor allem im Westen. Und daraufhin geriet Level-5 dann ja auch insgesamt ins Straucheln.
Insofern: Auf das Spiel bin ich gespannt, den Multimedia-Aspekt sehe ich noch etwas kritisch. Du kannst den Hype à la Pokémon halt nicht erzwingen.