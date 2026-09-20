LoFi-Girl-Hype geht weiter: Ein neues Spiel, ein Radiokanal und ein Cafe im Jahr 2026

Das LoFi Girl eroberte aus Frankreich die Welt. Es fing an mit ein paar unschuldigen Musikvideos, heute zählt der Kanal 15,8 Millionen AbonnentInnen. Inzwischen ist das LoFi Girl quasi zu einem Musiklabel geworden: Über Lofi Records sind bislang mehr als 8.000 Tracks von über 500 KünstlerInnen erschienen.

Neu sind zum Beispiel mehrere Radiosender, die ab sofort auf Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Amazon Music, Soundcloud und Pandora zu hören sind. Der Discord-Server mit 970.000 Mitgliedern gilt als die größte Musik-Community der Plattform.

Dazu kommen ein Animationsstudio und eine Gaming-Sparte. Insgesamt stehen hinter dem LoFi Girl über 30 MitarbeiterInnen in einem familiengeführten Kreativstudio. Bald werden es noch mehr, denn das LoFi Girl Flaggschiff-Café in Paris wird in wenigen Monaten eröffnet.

Nennenswerte Kollaborationen

Dazu kommen besondere Kollaborationen: Neu ist etwa die Kollaboration Lofi Girl × Secret Lair: „beats to cast to“ – das Album mischt bekannte Sounds für Tabletop/Magic: The Gathering – und erschien auch als Vinyl in LoFi Girl Fanshop.

Aber auch in der Vergangenheit gab es immer mal wieder Überschneidungen mit interessanten Spielen, etwa Lofi Girl x The Sims – cozy music to feel ooh be gah!, SILENT HILL f x Lofi Girl | Hauntingly Chill Beats to Get Lost in the Fog und Zenless Zone Zero x Lofi Girl – Zenless Playlist.

Lo-Fi Spiele springen auf den Trend auf

Ein bekanntes Spiel der LoFi-Girl-Familie ist Spirit City: LoFi Sessions. Das auf Steam erhältliche gamifizierte Fokus-Tool präsentiert einen anpassbaren virtuellen Raum, To‑Do‑Listen, Timer und Habit‑Tracker mit einem Lo‑Fi‑Soundtrack und sammelbaren „Spirits“.

Das Spiel hilft nicht nur beim Arbeiten, Lernen oder Streamen mit einer entspannten, produktivitätsfördernde Atmosphäre, sondern auch aktiv bei JPGAMES – der Autor des Artikels nutzt es beispielsweise so regelmäßig, dass es in den “Honorable Mentions” der besten Spiele im Jahr 2025 landete.

Lo-Fi Boudy Doubling und Lo-Fi Visual Novel

Außerhalb der LoFi-Girl-Familie gibt es allerdings auch Herausforderer. Chill with You: Lo-Fi Story konnte an den Erfolg von Spirit City: Lofi Sessions anknüpfen und sich laut SteamDB knapp 500.000 Mal verkaufen. Dazu kommen über 50.000 Downloads auf Google Play für Android und PC.

Die „Sound Novel“ des japanischen Studios Nestopi ist eher eine Art virtuelles Body Doubling. Die animierte Romanautorin hilft nicht aktiv bei der Arbeit, sondern arbeitet passiv an ihrem eigenen Projekt. Lo-fi-Musik, Ambient-Sounds und Szenerien passen sich der Stimmung an.

Etwas interaktiver wird das neueste Spiel der „Chill with You“-Reihe. In Chill with You: SHIOI’s Sparkling Scenes hat Shioi etwas Probleme, sich zu fokussieren – der Spieler ist hier quasi das Body Double der virtuellen Figur. Shiois Aufenthaltsort verändert sich je nach Tageszeit, zu der du sie anrufst. In der Klasse ist sie immer im Mittelpunkt der Gruppe, aber beim Lernen ist sie auf dich angewiesen.

Jedoch ist sie deutlich sozialer: In den Pausen verwandelt sich das Spiel in eine Visual Novel, in der ihr plaudert. Manchmal sagt sie etwas völlig Unerwartetes. Und je mehr Zeit ihr gemeinsam beim Arbeiten verbringt, desto mehr verringert sich auch die emotionale Distanz zwischen euch.

Lo-Fi Girl Radio:

Trailer zu Chill with You: SHIOI’s Sparkling Scenes

Bildmaterial: Chill with You: SHIOI’s Sparkling Scenes