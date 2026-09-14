Persona 4 Revival holt sein Maskottchen ins Rampenlicht – Teddie ist endlich dran

Jetzt also das vorletzte Mitglied des Investigation Teams – und gleichzeitig das wohl bekannteste Maskottchen des Spiels. Natürlich bekommt auch Teddie seinen eigenen Charakter-Trailer zu Persona 4 Revival spendiert.

Der mysteriöse Bewohner der TV-Welt zeichnet sich vor allem durch seine kindliche Neugier und seinen Enthusiasmus aus. Nachdem das Investigation Team in seine Heimat eindringt, schließt sich Teddie schließlich der Gruppe an und möchte dabei helfen, die TV-Welt zu beschützen. Seine Persona ist Kintoki-Douji.

Von Toad zu Teddie – kein Scherz

In der englischen Fassung wird Teddie von Laila Berzins gesprochen. Nintendo-Fans könnten ihre Stimme durchaus kennen: Berzins war unter anderem als Toad in Mario Kart World und Mario Tennis Fever zu hören – kein Scherz. Anime-Fans kennen sie möglicherweise auch als Shiina, die Mutter von Bojji, aus Ranking of Kings. Die japanische Stimme übernimmt dagegen erneut Kappei Yamaguchi.

Damit arbeitet sich Atlus weiter durch die Mitglieder des Investigation Teams und liefert vor der Veröffentlichung noch einmal neue Eindrücke der überarbeiteten Charaktere.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Microsoft Store. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5. Zum Start wird das Rollenspiel außerdem im Game Pass verfügbar sein. Die „Switch 2“-Version folgt am 20. Mai. Das Rollenspiel wird außerdem über Game Pass verfügbar sein.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio