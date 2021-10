Das war… Kalenderwoche 39/2021

In dieser Woche war natürlich die Tokyo Game Show 2021 das alles dominierende Thema. Ansonsten gaben noch einige Gerüchte zu reden. Insbesondere haben wir zudem noch zwei neue Reviews, einen Anspielbericht, die Neuerscheinungen und die Sonntagsfrage für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Tokyo Game Show 2021 bot aus Pandemiegründen vor allem zahlreiche Livestreams. An vier Tagen gab es dennoch ein ausführliches Programm zu sehen. Aber auch abseits der Messe gab es spannende Informationen zu diversen Spielen. Im Folgenden findet ihr die Liste mit den spannendsten Inhalten, welche wir alphabetisch geordnet haben.

Kräftig gebrodelt hat es außerdem in der Gerüchteküche. So ist beim Datamining ein gewisses Final Fantasy IX Remake aufgetaucht. Die Liste enthält dabei auch spekulative Titel, aber einige der Spiele wurden unterdessen tatsächlich angekündigt. Also wer weiß, vielleicht ist ja tatsächlich etwas dran?

Weitere Gerüchte gibt es ebenfalls bei Konami. Dabei geht es um die Wiederbelebung der Marken Metal Gear, Castlevania und Silent Hill. Das wäre ambitioniert und mit Blick auf die jüngste Vergangenheit wohl auch gewagt. Neben dem sich konkretisierenden Silent-Hill-Projekt bei Bloober Team soll bei Kojima Productions ebenfalls eine entsprechende Entwicklung laufen, finanziert von Sony. Das würde Fans auf jeden Fall hellhörig machen lassen nach der Geschichte rund um Silent Hills.

Damit kommen wir noch zu den neuen Reviews von JPGAMES. Zunächst bietet das Otome Olympia Soirée (Switch) (zum Testbericht) eine ausgearbeitete Spielwelt und einen erwachsenen Ansatz. Selbstverständlich könnt ihr aber auch einen Partner auswählen. Ein leichtes Workout haben wir hingegen bei KNOCKOUT HOME FiTNESS (Switch) (zum Testbericht) vorgefunden. Die Einstiegshürde stellt sich dabei als niedrig heraus, ein intensives Training sollte man jedoch nicht erwarten.

Bevor Blue Reflection: Second Light (PS4, Switch, PC) Anfang November erscheint, konnten wir den Prolog sowie das erste Kapitel anspielen. Auf die weiterführende Geschichte sind wir jedenfalls schon gespannt und das dynamische Kampfsystem machte viel Freude.

In den Neuerscheinungen im Oktober 2021 zeigt sich, dass der Monat für Sammler wieder ein guter (vielleicht auch teurer) werden könnte. Die Liste ist diesmal jedenfalls recht umfangreich.

Für die heutige Sonntagsfrage wollen wir uns mit einem immer wiederkehrenden Problem befassen. Wie nennt ihr euren Charakter in einem Videospiel?