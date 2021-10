In Shikabanegurai no Boukenmeshi könnt ihr wirklich alles essen

Nippon Ichi Software hat heute zur Tokyo Game Show 2021 ebenfalls ein neues Spiel enthüllt. Bei Shikabanegurai no Boukenmeshi (in etwa: Leichenschmaus-Abenteuermahl) handelt es sich um ein taktisches Dungeon-RPG für PlayStation 4 und Nintendo Switch, welches in Japan am 27. Januar 2022 erscheint. Eine Ankündigung für den Westen gibt es derzeit noch nicht.

Eine reichhaltige Mahlzeit

Im Spiel besteht eure Aufgabe darin, eine Gruppe von Abenteurern aus einem Dungeon zu lotsen. Dabei gilt es, Nahrung und Materialien zu sammeln. Der Dungeon hätte eigentlich für Anfänger sein sollen, aber es kam anders.

Auf dem Weg nach draußen müsst ihr zum Überleben leckere, seltsame und alle Dinge dazwischen essen. Unter anderem tote Monster. Eure größten Feinde sind nämlich Hunger und Durst, welche ihr regelmäßig stillen müsst. Dazu könnt ihr diverse Gerichte kochen.

Zu Beginn könnt ihr vier Charaktere nach euren Vorstellungen gestalten, das betrifft das Aussehen und die Jobs. Neben dem klassischen Schwertkämpfer stehen auch Jobs wie Koch oder gar arbeitslos zur Verfügung. Mit der Zeit entwickelt ihr die Statuswerte und Fähigkeiten. Die Kämpfe laufen taktisch auf dem bewährten 2D-Gitter ab.

Das Charakter-Design stammt von Takehito Harada, welcher unter anderem auch schon bei Disgaea, Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk oder The Witch and the Hundred Knight tätig war.

via Gematsu, Bildmaterial: Shikabanegurai no Boukenmeshi, Nippon Ichi Software