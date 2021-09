Chocobo GP: Wieso Square Enix die Marke wiederbelebt und was man damit vor hat

Pünktlich zum Start der Tokyo Game Show 2021 hat Square Enix neues Material zum kürzlich erst angekündigten Chocobo GP veröffentlicht. Einige Medien haben daraus Preview-Videos gebastelt, stellvertretend seht ihr unten das Video der Famitsu und darin zusammenhängendes Gameplay.

In Chocobo GP wählt ihr aus bekannten Charakteren (und Monstern) der Final-Fantasy-Serie und fahrt mit Chocobo oder Gilgamesch durch die Gegend. Ihr driftet und sammelt Maginiten ein, um auf der Strecke Zauber wie Feuer oder Aero gegen eure Gegner zu wirken.

Videospiele rund um die beliebten Chocobos aus Final Fantasy sind natürlich nicht neu. Chocobo Racing erschien vor mehr als 20 Jahren für PlayStation. Warum man die Marke nun wiederbelebt?

Rennspiel-Genre spricht größeres Publikum an

Laut Director Akihiko Maeda arbeitet Square Enix schon seit Jahren an einem Reboot der Chocobo-Marke. Vor zwei Jahren veröffentlichte man Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY!, das in „Japan ein Hit war“. Aber laut Maeda spricht es den Mainstream nicht an.

Mit einem Rennspiel, das zugänglich ist und mit Freunden gespielt werden kann, möchte man das nun schaffen und die Chocobo-Marke auch im Westen wieder bekannter machen. Das Rennspiel-Genre sei weltweit populär.

Man wollte allerdings kein direktes Sequel zu Chocobo Racing erschaffen, weshalb man den Namen mit Chocobo GP etwas abhob. Viele spaßige Elemente aus dem Original seien erhalten geblieben, aber es sei insgesamt doch ein ganz neues Spiel für moderne Racing-Fans, dem man eine eigene Identität geben wolle, erklärt Producer Hironori Okayama.

Neues Gameplay zu Chocobo GP

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Chocobo GP, Square Enix