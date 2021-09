In Sound Mind bietet euch ab heute bizarre Erinnerungen eines Psychotherapeuten

Modus Games und Entwickler We Create Stuff veröffentlichen heute das Horror-Abenteuer In Sound Mind für PlayStation 5, Xbox Series und PCs (Steam, GOG, Epic Games Store). Es gibt dabei deutsche Texte. Die Switch-Version soll später in diesem Jahr folgen. Ein Launchtrailer nimmt euch nochmals in die düstere Welt mit, welche von der Musik von The Living Tombstone untermalt wird.

In Sound Mind ist ein First-Person-Horrorspiel und zeigt SpielerInnen düstere Erinnerungen. Das Spiel möchte ungewöhnliche Rätsel bieten und beängstigende Gegner. Und eine sprechende Katze. In einer Sammlung verschiedener Geschichten suchen SpielerInnen nach Antworten.

Horrorfans sollen sich im Spiel mit bizarren Erinnerungen eines Psychotherapeuten auseinandersetzen, der den Effekten einer experimentellen Chemikalie unterliegt. Dabei verschwimmt die Grenze zwischen Realität und Fantasie immer mehr.

Der Launchtrailer zu In Sound Mind

Bildmaterial: In Sound Mind, Modus Games, We Create Stuff