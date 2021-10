Die Angst kehrt zurück: Bloober Team kündigt neues Layers of Fear an

Bloober Team kehrt zu Layers of Fear zurück. Mit Layers of Fear gelang dem polnischen Entwickler vor einigen Jahren der Durchbruch und seitdem machte man sich mit seiner Horror-Expertise einen Namen. Observer, Blair Witch und The Medium folgten.

Zur Ankündigung teilt man einen „Sneak Peek“ auf die Rückkehr in die Welt von Layers of Fear, die man diesmal in Unreal Engine 5 entwickelt. Einen Titel hat das Projekt noch nicht.

Der erste Teaser-Trailer zum neuen Layers of Fear

Bildmaterial: Bloober Team