Die Nintendo Switch OLED erstmals live in Aktion mit Metroid Dread

Gestern durften einige Medien ihre Vorschau auf Metroid Dread veröffentlichen und dabei hatten sie auch die Gelegenheit, den kommenden Metroid-Ableger auf der neuen Nintendo Switch OLED-Modell zu spielen.

Das Ergebnis sind einerseits Vorschau-Artikel, die allerhand Vorfreude auf Metroid Dread machen. Und andererseits auch Videos, welche die Nintendo Switch OLED erstmals live in Aktion zeigen.

Zumindest sind es die ersten Videos, die auch von Nintendo so zur Veröffentlichung vorgesehen wurden. Bereits letzte Woche tauchte ein japanisches Unboxing-Video auf, in dem ihr auch einige Spielszenen seht.

Zurück zu Metroid Dread und der Switch OLED. Bei GiantBomb seht ihr einige Fotos und dann Gameplay-Material, aber interessanter sind in diesem Fall fast schon die Off-Screen-Aufnahmen. Also die Videos, in denen ihr die Switch OLED auch im Handheldmodus seht. Davon gibt es bei GameXplain oder Gaming Boulevard Aufnahmen. Letzteres Video seht ihr unten.

Dort findet ihr auch ein weiteres Unboxing-Video des amerikanischen Kanals Nintendo Prime. Der Kanal hat das Material nach eigenen Angaben von einem Fan erhalten. Neben dem Unboxing seht ihr dabei auch einen Direktvergleich der alten OG-Switch mit der OLED-Switch, jeweils im Handheldmodus. Ab 5:37 seht ihr den Vergleich mit Mario Kart 8 Deluxe.

Die neue Nintendo Switch OLED erscheint am 8. Oktober.

Bildmaterial: Gaming Boulevard