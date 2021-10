Sonntagsfrage: Wie nennt ihr euren Charakter in einem Videospiel?

Bevor Spielerinnen und Spieler in ein Abenteuer starten, gilt es den eigenen Charakter zu erstellen. Es braucht die richtige Frisur, natürlich mit einer passenden Farbe. Dann braucht es sicherlich noch eine anständige Statur und eventuell Accessoires. Anschließend taucht ihr in die Spielwelt ein und trefft u. a. spannende NPCs, oder etwa nicht? Na ja, eher weniger, denn es fehlt noch ein passender Name, mit dem euch die NPCs ansprechen können.

Versucht ihr quasi das Spielgefühl zu steigern, indem ihr euren eigenen Namen benutzt? Dann fühlt es sich eventuell so an, als würden NPCs mit einem direkt sprechen. Oder wird eine Geschichte eloquenter erzählt, wenn der voreingestellte Charaktername benutzt wird? Eventuell ist es euch auch komplett egal, wie euer Charakter in einem Spiel heißt. Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage!

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 26. September