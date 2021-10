Eröffnungsvideo zu River City Saga: Three Kingdoms veröffentlicht

Arc System Works hat im Rahmen der Tokyo Game Show 2021 das Eröffnungsvideo zu River City Saga: Three Kingdoms (Kunio-kun no Sangokushi dayo: Zeiin Shuugou!) veröffentlicht.

Das Spiel wird anlässlich des 35. Geburtstags der Kunio-kun-Serie entwickelt und soll im Dezember 2021 in Japan für Nintendo Switch erscheinen. Im April 2022 folgt eine Veröffentlichung für PCs und PS4.

Unschwer am Titel zu erkennen: Es verschlägt euch in die Zeit der Drei Königreiche. Bekannte Charaktere treten als Kriegsherren und Taktiker in der Welt von Sangokushi auf. Spielerisch soll es sich um typische Kunio-kun-Kost handeln.

via Gematsu, Bildmaterial: River City Saga: Three Kingdoms, Arc System Works