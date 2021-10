Final Fantasy XVI: Yoshida gibt Details zu Charakter-Entwicklung und Stand des Spiels

Sollte doch noch jemand leise Hoffnungen auf einen Auftritt von Final Fantasy XVI bei der Tokyo Game Show 2021 gehabt haben, wurde er schnell auf den Boden der Tatsachen geholt. Bei Square Enix Presents machte man gleich zu Beginn deutlich, dass es in diesen Tagen kein Wiedersehen mit dem Spiel gibt.

Während eines Panels zu „Charme und Möglichkeiten von RPGs“ mit Hironobu Sakaguchi am Sonnabend gab es dann aber doch noch einige neue Details zum Entwicklungsstand, wie VGC berichtet.

Nach den letzten Äußerungen von Director Naoki Yoshida wähnt man Final Fantasy XVI schon recht fortgeschritten. Auf der anderen Seite haben wir das Spiel in diesem Jahr noch nicht wieder zu Gesicht bekommen.

So sei das Hauptszenario inzwischen abgeschlossen. Derzeit widmet man sich den verbleibenden Nebenquests. Auch die Arbeit an den Charakter-Modellen sei laut Yoshida abgeschlossen, aber hier sei noch etwas Feinarbeit notwendig, um die Qualität sicherzustellen.

Charakter-Entwicklung über Skill-Tree

Im Verlauf sprachen die beiden außerdem über die Charakter-Entwicklung in RPGs. Sakaguchi sagte, es ist eines der „besten Gefühle in RPGs“, wenn ein neuer Skill-Tree freigeschaltet wird. Es sei einer der Kernaspekte eines RPGs, einen vordefinierten Charakter innerhalb von Grenzen anzupassen.

Yoshida entgegnete daraufhin, dass Final Fantasy XVI ein „expansives“ (ausgedehntes) Skill-Tree-System haben würde. Der Einbau von solchen Skill-Trees sei auch dazu gut, den SpielerInnen das Gefühl zu geben, ihr Charakter „wächst“ und sich dies einzigartig und persönlich anfühle.

Dazu zitiert Siliconera: „Es gibt normalerweise zwei Möglichkeiten, einen Charakter zu spielen. Sie können sich entweder in die Lage eines vordefinierten Protagonisten versetzen oder wie in [Final Fantasy] XIV ihr eigener Protagonist werden. Aber auch in dem Fall, in dem Sie einen vordefinierten Charakter spielen, ist es besser, ein gewisses Maß an Anpassung in der Entwicklung des Charakters zu bieten, da dies mehr Spielmöglichkeiten bedeutet.“

Die Aufzeichnung des Panels

