Triangle Strategy präsentiert sich in einem neuen Trailer zur TGS 2021

Im Rahmen der Tokyo Game Show 2021 veröffentlichten Publisher Square Enix und Entwickler Artdink einen neuen Trailer zum anstehenden Strategie-RPG Triangle Strategy. Der Trailer gibt einen Überblick über die Welt, Charaktere und Spielsysteme – begleitet von diversen Gameplay-Eindrücken.

Erst kürzlich erfolgte die Enthüllung des Veröffentlichungsdatums im Zuge der jüngsten „Nintendo Direct“-Ausgabe. Ab dem 4. März 2022 können wir uns demnach in strategische „HD2D“-Schlachten stürzen. Wer bis dahin nicht warten kann, schnuppert in die spielbare Demo rein, die nach wie vor via Nintendo eShop erhältlich ist.

Stichwort Demo: Das Team hinter Triangle Strategy hat das Feedback zur Anspielversion gründlich ausgewertet und teilte kürzlich eine üppige Liste an Änderungen und Anpassungen, die auf besagtem Feedback basieren.

Darum geht’s in Triangle Strategy

In Triangle Strategy übernehmt ihr in der Rolle von Serenoa, Erbe des Hauses Wolffort, das Kommando über eine Gruppe von Kämpfern. Den Verlauf der Handlung bestimmt ihr selbst, wie es heißt. Ihr trefft wichtige Entscheidungen und stärkt eine von drei Gesinnungen: Nutzdenken, Moral und Freiheit.

Ganz besonders wichtige Entscheidungen trefft ihr natürlich gemeinsam. Mit der Waage des Urteils werden mehrere Charaktere eingeschlossen, schließlich geht es um das Schicksal ganzer Nationen und des Kontinents Norzelia. Das Kampfsystem beschreibt Nintendo so:

In den rundenbasierten Kämpfen kann der richtige Angriffsort über Sieg oder Niederlage entscheiden. Positioniere Einheiten auf höher gelegenem Terrain, um dir eine höhere Angriffsreichweite und damit einen entscheidenden Vorteil zu sichern. Flankiere Gegner von zwei Seiten und greife dann mit einem kraftvollen Folgeangriff von hinten an. Auch elementare Kettenangriffe sind ein wichtiger Bestandteil des Kampfs. So kannst du mithilfe von Feuer eine Eisfläche zum Schmelzen bringen und sie dann mit einem Blitz unter Strom setzen. Schiebe deinen Gegner dann ins elektrisierte Wasser!

Seht nachfolgend den neuen Trailer. Triangle Strategy erscheint am 4. März 2022 für Nintendo Switch. Unter anderem in der Tactician’s Limited Edition, die bereits vorbestellbar ist.

Der neue „TGS 2021“-Trailer

Bildmaterial: Triangle Strategy, Nintendo, Square Enix