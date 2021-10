Final Fantasy VII: The First Soldier erhält einen neuen Gameplay-Trailer

Square Enix hat bei der Tokyo Game Show 2021 einen neuen Trailer zu Final Fantasy VII: The First Soldier veröffentlicht. Darin sehen wir viele Gameplay-Eindrücke der verschiedenen Charakterklassen.

30 Jahre vor Final Fantasy VII

Die Rahmenhandlung von Final Fantasy VII: The First Soldier spielt 30 Jahre vor den Ereignissen von Final Fantasy VII. Shinra hat gerade das Soldier-Programm begonnen und die Spieler trainieren nun in Schlachten mit dem Ziel, dieses erfolgreich zu beenden.

Ihr könnt aus verschiedenen Klassen wählen, dank Materia könnt ihr auch Zauber sprechen. Auch eine Level-up-Mechanik gibt es. Mit bis zu 74 anderen SpielerInnen nehmt ihr es auf. Es gibt aber auch PvE-Elemente mit bekannten Monstern. Und ihr könnt Chocobo reiten und Beschwörungen rufen.

Viele Orte werdet ihr dabei wiedererkennen und darauf setzt Square Enix natürlich auch. Alles dreht sich um Midgar und die bekannten Lokalitäten. Ansonsten klassische Battle-Royale-Kost: Waffen und Boni einsammeln, Gegner eliminieren und hoffen, dass man auf der schrumpfenden Karte der Letzte bleibt. Dies natürlich mit dem nach euren Vorlieben angepassten Charakter.

Final Fantasy VII: The First Soldier erscheint noch in diesem Jahr weltweit für iOS und Android.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Final Fantasy VII: The First Soldier, Square Enix, Ateam