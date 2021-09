Nach 10 Jahren können Travis-Fans mit No More Heroes 1.5 die letzte Lücke schließen

Habt ihr schon mal von No More Heroes 1.5 gehört? Vielleicht nicht, denn der „Motion Comic“ ist ursprünglich nur in der japanischen Hopper’s Edition zu No More Heroes 2: Desperate Struggle erschienen und lag demzufolge nur auf Japanisch vor. Bis jetzt!

Mit No More Heroes 3 fand die Saga um Travis Touchdown kürzlich ihren Abschluss und Suda 51 sowie Grasshopper Manufacture haben nun auch die letzte Lücke in Travis‘ Lebenslauf geschlossen. Man hat No More Heroes 1.5 eine englische Sprachausgabe spendiert.

Der „Motion Comic“ ist genau das: Ein Comic in Videoform. Inhaltlich schließt der Comic die Lücke zwischen den beiden ersten Videospielen. Geschrieben wurde das Material von Goichi Suda selbst.

Die Erstveröffentlichung von No More Heroes 1.5 fand 2010 statt. Nach über 10 Jahren können Travis-Fans diese Lücke nun also auch in unseren Gefilden schließen. Viel Spaß!

via Suda-Wiki, NintendoEverything, Bildmaterial: No More Heroes 1.5, Grasshopper Manufacture