Oldschool-Plattformer Ninja Issen erscheint in diesem Jahr für Switch und PCs

Das im letzten Jahr bei der Tokyo Game Show erstmals vorgestellte Ninja Issen von Publisher CFK und Entwickler Asteroids-J hat bei der Tokyo Game Show 2021 einen neuen Auftritt.

Das „Cyberpunk Hyper Ninja Action-Adventure“ soll noch im laufenden Jahr für PCs und Nintendo Switch erscheinen und setzt bewusst auf Oldschool-Look.

Ihr schlüpft in die Rolle des zeitreisenden Ninjas Kiba, der fälscherlicherweise beschuldigt wird, die Prinzessin nicht gerettet zu haben. Stellt seine Ehre wieder her und findet in einer Metropole aus Neonlichtern und Hologrammen die Prinzessin und bringt sie nach Hause!

Inzwischen gibt es auch eine Steam-Seite, die weitere Details bietet.

Der neue TGS-Trailer zu Ninja Issen

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Ninja Issen, CFK / Asteroid-J