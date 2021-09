Alan Wake Remastered gibt uns mit neuem Gameplay-Video neue 4K-Einblicke

Anfang des Monats konnten wir in einem ersten Trailer zu Alan Wake Remastered endlich Einblicke in den kommenden Titel gewinnen. Ob das Versprechen der „originalen Erfahrung“ gehalten wird und wie gelungen die techinschen Neuerungen sind, konnten wir erstmals im Bewegtbild erahnen.

Nun veröffentlichte IGN ein weiteres, sieben-minütiges Gameplay-Video, welches in 4K-Auflösung zeigt, woran Entwickler Remedy intensiv gearbeitet hat.

In Alan Wake geht es um den Bestseller-Autor Alan Wake, der außerhalb der Kleinstadt Bright Falls in seinem verunfallten Auto zu sich kommt. Ihm fehlt eine ganze Woche an Erinnerungen und seine Frau Alice ist zudem auch noch verschwunden. Ein Mysterium, das es zu ergründen gilt.

Ab dem 5. Oktober 2021 wird Alan Wake Remastered für PCs, PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One erhältlich sein. Ihr könnt eine Handelsversion für PlayStation und Xbox bereits vorbestellen*.

Das neue Gameplay zu Alan Wake Remastered

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Alan Wake Remastered, Epic Games Publishing, Remedy