Shin Megami Tensei V: Neuer Trailer präsentiert euch die englische Sprachausgabe

Für viele sind deutsche Texte wichtig, für andere ist es englische Sprachausgabe. Atlus hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch die englischen SprecherInnen von Shin Megami Tensei V vorstellt.

Der Protagonist wird von Casey Mongillo gesprochen, der schon viel Erfahrung im Bereich Anime und Videospiele hat, aber noch ohne die ganz, ganz großen Rollen blieb. Zuletzt sprach er Zola in Ys IX oder Marian in Story of Seasons: Pioneers of Olive Town.

Diese SprecherInnen stellt euch der Trailer vor:

Tao Isonokami – Jeannie Tirado

Yuzuru Atsuta – Mark Whitten

Miyazu Atsuta – Ashlyn Madden

Ichiro Dazai – Stuart Allan

Hayao Koshimiuz (Premierminister von Japan) – Sean Crisden

Abdiel (Erzengel) – Cissy Jones

Shohei Yakumo – Ben Lepley

Nüwa (Muttergöttin) – Laura Post

Aogami – Daman Mills

Darüber hinaus sind bekannt:

Der Protagonist – Casey Mongillo

Sahori Itsukishima – Erica Lindbeck

Lahmu – Kellen Goff

Fionn mac Cumhaill – Chris Hackney

Amanozako – Deva Marie

Shin Megami Tensei V erscheint am 12. November für Nintendo Switch. Ihr könnt euch das JRPG bei Amazon bereits vorbestellen*. Das Spiel erscheint unter anderem mit deutschen Texten und japanischer sowie englischer Sprachausgabe. Die Premium-Edition ist aktuell überall vergriffen.

Die englischen Stimmen von Shin Megami Tensei V

