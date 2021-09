Prime Gaming im Oktober mit einem ebenso wertigen wie gruseligen Line-up

Neuer Monat, neues Content-Update bei Prime Gaming. Auch im Oktober gibt es wieder neue Ingame-Inhalte und einige kostenlose Spiele für Abonnenten von Amazon Prime*. Die können auf alle Prime-Gaming-Inhalte nämlich auch zugreifen.

Und der Oktober kann sich sehen lassen. Mit den Gratis-Games Song of Horror und Alien: Isolation könnt ihr euch auf Halloween vorbereiten. Auch darüber hinaus ist das Line-up mit Star Wars: Squadrons oder Ghostrunner wertig.

Star Wars: Squadrons

Alien: Isolation

Ghostrunner

Song of Horror Complete Edition

Red Wings: Aces of the Sky

Wallace & Gromit’s Grand Adventures

Blue Fire

Tiny Robots Recharged

Whiskey & Zombies:

Secret Files 3

Wie alle anderen gratis Prime-Gaming-Spiele bleiben die Titel den SpielerInnen für immer erhalten. Solange sie ein aktives Prime-Abo haben, natürlich. Neben den Games gibt es auch wieder allerhand Loot. Unter anderem für New World, Apex Legends, Call of Duty, Destiny 2, Genshin Impact, Rainbow Six Siege, Dauntless, Fall Guys und viele mehr.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Bildmaterial: Alien: Isolation, Sega