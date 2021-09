Neuer Trailer zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle gibt neue Einblicke

Wo in diesen Tagen Pokémon-Legenden: Arceus ist, sind die Sinnoh-Remakes nicht weit. Neben dem neuen Arceus-Trailer gibt The Pokémon Company heute auch neue Einblicke zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle.

In etwa zweieinhalb Minuten bekommt ihr wieder zahlreiche neue Einblicke. Es geht um eure Fähigkeiten auf der Karte, um die Pflege eurer Pokémon und die Zubereitung von Speisen. Aber auch um Charaktere, die euch beistehen, und um Arenaleiter!

Über zahlreiche neue Features für die Remakes hatte man uns zuletzt schon aufgeklärt. Eine Zusammenfassung der Neuerungen findet ihr hier. Zur Feier der Veröffentlichung der Sinnoh-Remakes im November wird es eine Special Edition der Nintendo Switch Lite geben.

Die Originale Pokémon Diamant und Pokémon Perl sind 2007 für Nintendo DS in Europa erschienen. Euch verschlägt es in dieser vierten Generation der Pokémon-Spiele in die Region Sinnoh, die auf einer fiktiven Variante der japanischen Insel Hokkaido basiert. Sinnoh gilt außerdem als eine der beliebtesten Regionen unter Pokémon-Fans.

Der neue Trailer zu Strahlender Diamant und Leuchtende Perle

