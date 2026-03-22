Das war … Kalenderwoche 12/2026

Viel Aufregung wegen Nvidia, ein gemischter Start von Crimson Desert und zwei Neuankündigungen zu bekannten Marken haben uns in den letzten Tagen beschäftigt. Nach einem ganzen Rutsch weiterer Videos der Woche haben wir schließlich auch noch ein neues Review sowie zwei Previews für euch im Angebot. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nvidia hat sich mit dem neuen DLSS 5 einige Kritik eingehandelt. Die KI-Bildverbesserung stieß manchem sauer auf, CEO Jensen Huang hat im Anschluss auf die Kritik reagiert.

Mittlerweile ist das mit Spannung erwartete Crimson Desert (PS5, Xbox Series, PC) erhältlich. Auf die Reviews folgte ein Aktientaucher, allerdings sind schon zwei Millionen Einheiten verkauft.

Spektakulär gescheitert ist bekanntlich der Free-to-play-Shooter Highguard. Eine neue Website beschäftigt sich nun damit, weitere Flops ausfindig zu machen. Diese Form der selbst erklärten Web-Demokratie stößt jedoch auch auf Kritik.

Wieder einmal aufgeflammt sind die Hoffnungen auf eine Neuauflage von Final Fantasy XIII. Mit rechtlichen Problemen zu kämpfen hat Chained Echoes (PS4, Switch, Xbox One, PC), da der Publisher nicht geliefert hat. Mehr Glück habt ihr hoffentlich mit der physischen Veröffentlichung von Zenless Zone Zero (PS5, Xbox Series), ihr könnt nun vorbestellen.

Bei der Digimon Con 2026 zeigte man in einem mehrstündigen Livestream mit Digimon UP (Mobil) auch ein brandneues Spiel in Pixel-Optik. Auch mit einer weiteren populären Marke geht es weiter! Denn Neptunia Unlimited (PS4, PS5, Switch, Switch 2) führt die Rollenspielserie fort. In den Westen schaffen wird es in diesem Jahr 9 R.I.P. sequel (Switch), auch eine physische Version ist geplant. Bereits nächste Woche könnt ihr euch in das Free-to-play-Spiel Dissidia Duellum (Mobil) stürzen, viele Kämpfer sind mit dabei. Auf die Gameplay-Systeme blickte Captain Tsubasa 2: World Fighters (PS5, Switch, Xbox Series, PC) und auch das noch recht frische Echoes of Aincrad: Sword Art Online (PS5, Xbox Series, PC) zeigte sich mit einem neuen Video.

Im Mai erscheint hierzulande das rundenbasierte Sci-Fi-RPG Starbites (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) aus Südkorea. Fans von Dungeon-Crawlern dürfen auch einen Blick auf Curse Warrior (PS4, PS5, Switch) werfen – und auf eine Veröffentlichung im Westen hoffen. Mit neuen Updates erscheint Starfield (PS5, Xbox Series, PC) tatsächlich auch noch für PlayStation 5 und das bereits in wenigen Tagen. Mit Neuerungen ausgestattet ist Shenmue III Enhanced (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC), es gibt auch Sammlereditionen. Einen neuen Trailer könnt ihr euch zum Roguelite-RPG Dragon Quest Smash/Grow (Mobil) ansehen und The Seven Deadly Sins: Origin (PS5, PC, Mobil) ist inzwischen erhältlich.

Der Veröffentlichungstermin von LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) ist um eine Woche nach vorne verschoben worden. Einen entspannten Farming-Sommer könnt ihr in Farming Camp (PS5, Switch, Xbox Series, PC) verbringen. Auf Switch 2 könnt ihr schon nächste Woche Kena: Bridge of Spirits spielen. Kreative Fans nutzen derweil Pokémon Pokopia (Switch 2) mit nostalgischem Flair oder für Vandalenakte. Einen etwas anderen KI-Ansatz nutzt das Projekt GAillery (PC).

Neue Updates stehen bei Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) (Link) und Wuthering Waves (PS5, PC, Mobil) (Link) an. Mit speziellen Kollaboration macht aktuell Call of Duty: Mobile von sich reden. Bei Nintendo Switch Online gibt es ab sofort auch Pokémon XD: Der Dunkle Sturm im Abo. Erfreuliche Ergebnisse gibt es mit dem neuen Boost-Modus auf Nintendo Switch 2. Zum Anime-Projekt Sekiro: No Defeat könnt ihr euch endlich einen neuen Trailer ansehen. Bei Cyberpunk 2077: Chrome Rush handelt es sich um ein neues Arcade-Rennspiel.

Wie eingangs versprochen haben wir auch noch ein neues Review von JPGAMES für euch. Bei Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) (zum Testbericht) läuft seit Version 4.0 nämlich eine neue Storyline. Der Auftakt ist spaßig und bietet coole Charaktere.

Ein weiteres Mal anspielen durften wir PRAGMATA (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC), das kommende Sci-Fi-Projekt von Capcom. Hier erwarten wir einen Quell an Spielspaß.

In der Closed-Beta konnten wir die Switch-2-Version von Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (PS4, PS5, Switch 2, PC) unter die Lupe nehmen. Neben Crossplay stand auch der neue Charakter zur Verfügung.