Neptunia Unlimited angekündigt – neues Hauptspiel der Reihe erscheint im August in Japan

Erst vor wenigen Tagen sorgte ein mysteriöser Teaser für Spekulationen unter Fans der Reihe. Nun herrscht Gewissheit: Neptunia Unlimited ist das nächste große Hauptspiel der Rollenspielserie.

Idea Factory und Compile Heart bestätigten die Entwicklung des neuen Titels jetzt offiziell. Damit handelt es sich um den nächsten Mainline-Ableger der Reihe seit Megadimension Neptunia VII von 2015.

Der Titel erscheint für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 und die erste Switch, wobei die PS4-Version ausschließlich digital verfügbar sein wird. In Japan ist der Start für 27. August geplant. Erfahrungsgemäß sollte aber auch noch später eine Version für den Westen folgen.

Göttinnen, Weltuntergang und ein neuer Anfang

Nach den offiziellen Informationen auf der Webseite des Spiels, übersetzt von Gematsu: Ein mysteriöser Meteor läutet das Ende der Welt ein. Während alles im Chaos versinkt, bleibt nur eine Figur im weißen Nichts zurück – Neptune.

Von einer geheimnisvollen Stimme geführt und mit einer rätselhaften Zahl auf ihrer Wange erhält sie eine zweite Chance. Ihre Fähigkeit „Retry“ setzt eine Schleife aus „Enden und neuen Anfängen“ in Gang. Auf ihrer Reise begegnet sie neuen Verbündeten und Gegnern, während sie immer wieder Niederlagen überwindet, um schließlich dem „True End“ entgegenzutreten und die Welt vor ihrem Untergang zu retten.

Neben Neptune – die sich erneut in Purple Heart verwandeln kann – kehren auch bekannte Figuren wie Noire, Blanc und Vert zurück. Unterstützt werden sie unter anderem von Rouge, Ciel sowie das Duo Anna und Lot.

Spielerisch setzt Neptunia Unlimited auf folgende Idee: Die Göttinnen können frei durch die Lüfte fliegen und dort auf spezielle Gegner sowie Mechaniken treffen. In sogenannten End Battles treten alle Göttinnen gemeinsam gegen riesige End-Bosse an. Mit speziellen Konterfähigkeiten lassen sich gewaltige Angriffe blocken und anschließend mit mächtigen Gegenattacken beantworten.

Passend zur Ankündigung wurde auch bereits ein erster Trailer veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf das neue Abenteuer liefert.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Neptunia Unlimited, Idea Factory, Compile Heart