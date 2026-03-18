Captain Tsubasa 2: World Fighters gibt Einblick in neue Gameplay-Systeme

Bandai Namco und Entwickler Tamsoft haben einen neuen Trailer zum erst im letzten Monat angekündigten Captain Tsubasa 2: World Fighters veröffentlicht. Das neue „Captain Tsubasa“ soll mehr von allem bieten. Der neue System-Trailer gibt dazu schon mal weitere Einblicke.

„Der Trailer zeigt die volle Intensität der Zusammenstöße auf dem Platz, bei denen polierte Action, strategische Tiefe und spektakuläre Superaktionen in einem der Serie würdigen Showdown aufeinandertreffen“, heißt es.

Und weiter: „Im Spiel warten verfeinerte Basis-Aktionen, intuitives Dribbeln, Tackling-Angriffe und ein komplett überarbeitetes, ausdauerbasiertes Paraden-System, das jeden Torschuss zu einem strategischen Duell werden lässt. Spielende können ihre Schüsse aufladen, die Verteidigung des Torwarts brechen und beeindruckende, charakterspezifische Spezialaktionen abfeuern.“

Das neue Spiel führt dabei auch einige neue Systeme ein. Dazu gehören die „Maximal-Aktionen“, bei denen riskante, aber dafür lohnende Techniken zum Einsatz kommen. „Superaktionen“ sind charakterspezifische Fähigkeiten, darunter Superschüsse, Super-Dribblings und Super-Tacklings.

Per „Kettensystem“ könnt ihr Aktionen verketten, um an Kraft zu gewinnen. Und vieles mehr! Captain Tsubasa 2: World Fighters erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC via Steam.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Captain Tsubasa 2: World Fighters, Bandai Namco, Tamsoft