Im Test! Honkai: Star Rail – Version 4.0 ist ein spaßiger Auftakt einer neuen Ära

Titel Honkai Star Rail – Kein Aha bei Vollmond 13. Februar 2026 HoYoverse 13. Februar 2026 HoYoverse 13. Februar 2026 HoYoverse System PlayStation 5, Mobile, PC Getestet für PC Entwickler HoYoverse Genres RPG Texte

Vertonung

Mit dem Update 4.0 hat Honkai: Star Rail eine neue Storyline begonnen. Nachdem die von uns mit hohen Erwartungen gefüllte Amphoreus-Saga mittlerweile (zufriedenstellend) endete, sind wir natürlich mega auf die neuen Charaktere, Gameplay-Mechaniken und vor allem Story auf Planarcadia gespannt! Nun ist der Patch in seinen letzten Zügen und wir wollen einmal schauen, ob sich der Live-Service-Titel nach einer kleinen Flaute wieder gefangen hat.

Auf nach Planarcadia

Nachdem das Universum dank dem Trailblazer und dessen Gefährten nur knapp der Zerstörung entkam, wird es Zeit für ein wenig Entspannung! Dies denkt zumindest die Crew des Astralexpresses, als man sich auf den Weg zu Himekos Heimatort Ahatopia macht. Wie der Name es schon sagt, ist dies ein Himmelskörper, auf welchem der Äon des Hochgefühls, Aha, eine große Rolle spielt. Die Phantasmond-Spiele beginnen bald und natürlich wird die Truppe des Astralexpresses direkt darin verwickelt – und könnte die Chance auf eine Audienz mit dem Äon Aha gewinnen.

Der Story-Auftakt des neuen Arc ist dabei deutlich entspannter, als er es auf Amphoreus war. Während man dort direkt in einen Krieg gezogen wurde und sofort die epischen Ausmaße der kommenden Patches sehen konnte, geht es in Planarcadia nun etwas unbeschwerter zu. Zumindest auf den ersten Blick. Die Welt ist bunt, es sind zahlreiche Memes versteckt oder offensichtlich platziert und der Plot um Sparxie und Sparkle ist chaotisch aber irgendwie spannend. Das passt zu Sparkle, welche ja bisher als ein Charakter des Chaos und der Intrigen bekannt war. Es hat aber auch seine ernsten Momente, vor allem wenn es um die Vergangenheit von Himeko geht, und das Ende hat mich laut „HÄ?“ rufen lassen.

Ich mochte den Story-Auftakt tatsächlich sehr und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es dieses Mal gehen wird. Auch toll: Zahlreiche alte Charaktere tauchen auf, da man nicht wie in Amphoreus ein eigenes Charakter-Ökosystem aufbaut und nun wieder mehr bekannte Figuren auftauchen. Dies war nun vor allem in dem Event zum neuen Minispiel Kosmikon-Kollektiv der Fall.

Darin trefft ihr auf Charaktere aus Belobog und müsst das neue Würfelspiel meistern. Darin wählt ihr eine Figurenkarte, wobei jede davon ihre eigenen Fähigkeiten mit sich bringt. Das Ziel ist das Abziehen aller Lebenspunkte eures Gegners. Nutzt die Effekte der Karten, verteidigt euch und habt auch ein wenig Glück – und schon ist der Sieg nah! Das neue Würfelspiel macht Spaß und kann auch gegen andere Trailblazer online gespielt werden. Auf der gesamten Map sind außerdem NPCs verteilt, welche auf eure Herausforderung warten.

Der neue Pfad des Hochgefühls

Mit der neuen Patch-Reihe gibt es auch einen neuen Charakter-Pfad, den die spielbaren Figuren bestreiten. Mit Sparxie und Yao Guang bringt HoYoverse direkt zwei neue Mitglieder des neuen Spielstiles. Dabei bleibt zu hoffen, dass bei der neuen Mechanik nicht wieder nur weibliche Charaktere dabei sein werden, so wie es beim Pfad des Gedenkens bereits war. (Dieser hat abseits vom männlichen Trailblazer keinerlei Männer als Charaktere erhalten. Schade!)

Das Hochgefühl bringt Aha selbst in den Kampf. Charaktere des Hochgefühl-Pfades können Lachpunkte generieren, welche dann Aha zur Aktionsleiste hinzufügen. Je mehr anwesende Charaktere davon, desto schneller wird Aha. Ist der Äon an der Reihe, werden gewisse Debuffs bei Hochgefühl-Charakteren entfernt und alle Figuren des Pfads greifen mit einer speziellen Attacke an. Je mehr Lachpunkte vorher gesammelt wurden, desto mehr Schaden machen die Angriffe. Außerdem erhalten die KämpferInnen alle zusätzliche Buffs.

Es ist also recht schnell klar: Bei diesem Pfad wollt ihr möglichst viele Charaktere davon im Team haben, um mehr Schaden in Zukunft anzurichten. Zwei davon gibt es bereits, der Trailblazer wird auch eine Form dafür erhalten. Dies ist aber ehrlich schon fast schade, da so das Team-Building in Honkai: Star Rail irgendwie fast schon redundant wird. Denn ein wenig wie beim Pfad des Gedenkens wird es wohl darauf hinauslaufen, dass die Hochgefühl-Figuren einfach alle Klassen irgendwie abdecken werden.

Da fragt man sich dann schon, wozu es überhaupt die Mechanik der Pfade gibt, welche anfänglich die Charaktere in verschiedene Rollen eingeteilt hatte. Außerdem muss ich sagen, ist der Aha-Angriff mega stark, aber visuell doch irgendwie ein wenig anstrengend und ich benötige auch nicht immer am Ende der Angriffsfolge eine Info darüber, wie viel Schaden ich gemacht habe.

Die neuen Charaktere im Detail

Mit Yao Guang hat Honkai: Star Rail den Auftakt im Patch 4.0 gemacht und bringt einen Mix aus Damage Dealer und Buff-Einheit. Sie kann die Feinde in den Status „Flüstern des Unheils“ bringen, womit diese mehr Schaden erhalten. Außerdem kann sie den Hochgefühl-Schaden des Teams erhöhen. Dieser erhöht sich, je mehr Lachpunkte vorhanden sind. Das klingt alles ein wenig wirr und ich habe auch ein wenig gebraucht, bis ich die Zusammenhänge wirklich verstanden habe. Letztendlich ist sie aber auch für Charaktere ohne Pfad des Hochgefühls ein guter Support, zum Beispiel in einem Archer-Team macht sie eine gute Figur.

Allerdings ist sie für Sparxie ein viel besserer Unterstützungs-Charakter. Bei der neuen Form von Sparkle handelt es sich um einen neuen Damage Dealer, welcher sich natürlich auf den neuen Hochgefühl-Schaden konzentriert. Sie wird außerdem stärker, je mehr Charaktere des Hochgefühl-Pfades im Team sind – was meine frühere Aussage bezüglich Team-Building unterstreicht. Ihre Animationen und Angriffe bauen stark auf dem ganzen Streamer-Setting von ihrem Charakter auf und sehen chaotisch und lustig aus. Sie ist ein Charakter, welcher viele SP verbraucht, weshalb ihre originale Version aktuell ein super Support für sie ist. Interessante Herangehensweise.

Beide Charaktere wirken auf jeden Fall bereits sehr stark und sind auch im noch recht frischen Währungskrieg-Modus vorhanden. Dort habe ich mit den beiden tatsächlich den bisher größten Erfolg gehabt und Sparxie macht unfassbar viel Schaden. Durch Aha greifen die beiden auch unfassbar viel an, was dann zu großen Schadenssummen führt. Ich bin gespannt, wie dies dann mit einem vollen Hochgefühl-Team aussieht – aber auch ein wenig skeptisch. Denn so richtig gefällt mir diese Fixierung auf einen einzigen Pfad nicht, auch wenn ich es aus der Sicht des Geldeinnehmens natürlich verstehen kann …

Spannender Auftakt mit coolen Charakteren

Im Großen und Ganzen gefällt mir der Anfang der Patch-4er-Reihe und ich freue mich, mehr zu sehen. Das nächste Update steht in den Startlöchern und bringt uns Ashveil – einen unfassbar coolen Detektiv-Charakter, der aber nicht im Pfad des Hochgefühls wandern wird, sondern der Jagd. Ebenfalls offiziell angekündigt für Patch 4.2 ist eine neue Form von Silberwolf und die neue Variante des Trailblazer. Beide auf dem Pfad des Hochgefühls. Wie bereits erwähnt, hoffe ich, dass wir auch coole männliche Charaktere des neuen Pfads bekommen. Der aktuelle Trend in der Hinsicht lässt anderes vermuten.

Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo