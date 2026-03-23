Ab sofort im Verkauf: Die neue Kanto-Kollektion zu Pokémon von UNIQLO

UNIQLO ist längst mehr als ein Geheimtipp, was abgefahrene (und dezente) Shirts zu Final Fantasy, Zelda und Co. angeht. Die beliebten UT Kollektionen widmen sich stets einer bestimmten Marke und bestechen durch ihre mal ausgefallenen, mal dezenten Illustrationen.

Die meisten Kollektionen sind schnell ausverkauft und werden nur im Rahmen von UT Archives (vielleicht) irgendwann neu produziert. Pokémon-Fans sollten sich deshalb lieber früher als später in den UNIQLO-Online-Store begeben* und sich ihre neuen Shirts zur Kanto-Generation sichern.

Mit der neuen UT Kollektion, die seit dem 23. März im Verkauf in Deutschland* ist, feiern UNIQLO und The Pokémon Company die erste Pokémon-Generation. Die Designs diesmal: ganz klassisch. Die Motive der Shirts, die es für Erwachsene und Kinder gibt, basieren auf einigen originalen Illustrationen von damals und werden im Aquarellstil dargestellt. Wie gefallen euch die Motive diesmal?

Pokémon-Kollektionen gab es natürlich schon mehrfach, zuletzt zum Sammelkartenspiel-Pocket. Die aktuelle Kollektion* widmet sich anlässlich des 30. Geburtstags von Pokémon in diesem Jahr wenig überraschend Kanto. Am 27. Februar 1996 feierten die Taschenmonster mit den Editionen Rot und Grün ihr Debüt in Japan.

Über Pokémon-Ökologie müsst ihr nichts wissen, wenn ihr die Shirts tragen wollt. Falls ihr aber etwas zu diesem ungewöhnlichen Thema lernen möchtet, habt ihr Glück. Pokécology: An Illustrated Guide to Pokémon Ecology wird lokalisiert und kann über Amazon schon vorbestellt* werden.

Im Pokémon-Store bei Amazon* könnt ihr euch aktuell außerdem für eine Einladung zu Produkten der neuen Erweiterung „Optimale Ordnung“ zum Sammelkartenspiel anmelden und die Karten so zum Normalpreis und stressfrei erhalten.

Bildmaterial: UNIQLO