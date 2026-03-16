Im neuen Update zu Wuthering Waves folgt ihr dem Hasen im Spiegel des Schattens

Version 3.2 zu Wuthering Waves bringt eine Reihe spannender Neuerungen. Im Mittelpunkt steht eine neue Hauptquest: Kapitel III, Akt IV mit dem Titel Entschlossenheit, die im Schatten entflammt, gefolgt von einer Nachgeschichte unter dem Namen „Der Hase im Spiegel des Schattens“.

Außerdem können sich SpielerInnen auf neue Lackierungen für Expeditions-Motorräder freuen. Mit dem Update erscheint zudem eine neue schwierige, regelmäßig wiederkehrende Herausforderung: die Endstate-Matrix. Diese wird in sogenannten Challenge-Zyklen veröffentlicht, die jeweils mehrere Stufen beinhalten. Der erste Zyklus trägt den Namen „Endstate-Matrix: Doomsday Cycle“ und läuft von Version 3.2 bis Version 3.4. Weitere Informationen dazu sollen in künftigen offiziellen Ankündigungen folgen.

Darüber hinaus wird ein neuer taktischer Hologramm-Kampf eingeführt: Tactical Hologram: Hyvatia. Als neue Charaktere gibt es Sigrika und Qiuyuan, ab 9. April auch Phoebe, Zani und Lynae sowie die Waffen Solsworn Ciphers und Luminous Hymn. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Verbesserungen des Spielerlebnissenes, wie die Wegfindung des Motorrads, die Freischaltung der „hohen Grafikoptionen“ auf mehreren Smartphones und einen Sichtweiteregler am PC.

Als Nebenmissionen gibt es ein Rhythmusspiel-Event, Soar to the Beat – Rhythm Challenge Event, die Knights of the Wild – Featured Challenge Event und Whispers Between Stars – Permanent Event. Zudem wurde neues Merchandise angekündigt mit der Fleurdelys Cartethyia Collector’s Edition Statue, der Cartethyia 1/6 Scale Figure und The Shorekeeper Nendoroid.

Das Update 3.2 von Wuthering Waves erscheint am 19. März für alle Plattformen, auf denen das Spiel verfügbar ist. In den nächsten Wochen wird es außerdem eine physische Version für PS5 geben, die bei Play-Asia* schon vorbestellbar ist und vermutlich auch in unseren Gefilden erscheint.

Der neue Trailer:

via Gematsu, PR, Bildmaterial: Wuthering Waves, Kuro Games