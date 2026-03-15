Square Enix weckt mal wieder Hoffnungen auf eine Neuauflage von Final Fantasy XIII

Es ist mal wieder so weit! Fans machen sich aufgrund eines beiläufigen Tweets von Square Enix einmal mehr (wahrscheinlich unbegründete) Hoffnung auf eine Neuauflage von Final Fantasy XIII für moderne Plattformen.

Gerne wird darüber diskutiert, ab welchem Alter ein Spiel ein Remake, ein Remaster oder eine wie auch immer geartete Neuauflage „verdient“ hat. Final Fantasy XIII ist inzwischen 16 Jahre alt und damit nach Ansicht vieler „alt genug“ für eine Neuauflage.

Ein Tweet des offiziellen „Final Fantasy“-Accounts teilte in dieser Woche ein bekanntes Key-Artwork aus Final Fantasy XIII und hatte dazu genau fünf Buchstaben: „Focus“. Was Fans aus diesem beiläufigen Tweet in den Kommentaren machen, müssen wir euch nicht erklären.

Machen wir trotzdem: Fans wünschen sich natürlich massenhaft das Remaster. Eine Nutzerin spaßt: „Wie viele Buchstaben hat Focus?? 5 = [Final Fantasy XIII] bekommt einen PS5-Port, Leute“. Final Fantasy XIII ist das einzige „Final Fantasy“-Hauptspiel, das nicht nativ auf PS5 spielbar ist.

Gründe für ein Remaster gibt’s also genug. Wobei viele Fans auch sehr viele Gründe finden, dass Final Fantasy XIII auf keinen Fall ein Remaster erhalten sollte. Das Spiel war schon damals kontrovers und ist es auch heute noch.

Zuletzt hatte auch Remake-Director Naoki Hamaguchi die Fan-Begehren nach einer Neuauflage des Klassikers wieder aufleben lassen. Fakt ist: Nichts ist Fakt. Wahrscheinlicher als eine unmittelbar bevorstehende Ankündigung einer Neuauflage zu Final Fantasy XIII ist, dass der Social-Media-Manager schlicht die Interaktion suchte … und sie bekam. Der Tweet kam auf über 30.000 Likes und wurde 1,3 Millionen Mal angesehen.

Bildmaterial: Final Fantasy XIII, Square Enix