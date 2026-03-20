Der Sekiro-Anime „No Defeat“ erhält einen neuen Trailer und vermeldet weitere Rückkehrer

Nach einigen Gerüchten machten es Kadokawa, Crunchyroll, Qzil.la und ARCH im August 2025 offiziell: Der Sekiro-Anime kommt. Mit fortschreitender Technik fühlt sich der ein oder andere vielleicht dem Teufelswerkzeug zugeneigt, doch Sekiro: No Defeat entsteht in Handarbeit. So hofft man jedenfalls.

Die lange Produktionszeit spricht jedenfalls dafür. Einen konkreten Starttermin haben die Beteiligten nämlich trotz des neuen Trailers zum Anime nicht. 2026 gilt weiterhin als der Termin. Fakt ist aber: In den allermeisten Ländern läuft der Anime exklusiv bei Crunchyroll, unter anderem Japan, China und Korea sind hier ausgenommen.

Die Unternehmen gaben außerdem bekannt, dass neben Daisuke Namikawa (Wolf), Miyuki Satou (Kuro, der göttliche Erbe) und Kenjiro Tsuda (Genichiro Ashina) auch die folgenden Synchronsprecher ihre Rollen aus dem Spiel wieder aufnehmen werden: Jin Urayama (Bildhauer), Shizuka Itoh (Emma), Akimitsu Takase (Hanbei), Takaya Hashi (Owl) und Tetsuo Kanao (Isshin Ashina).

Der neue Trailer verrät, dass der Titelsong zu Sekiro: No Defeat „Blu“ von Komponist Ryuichi Sakamoto ist. Das Stück ist auf dem 2015 erschienenen Album „The Best of ‚Playing the Orchestra 2014‘“ enthalten.

Die Handlung spielt in der Sengoku-Ära. Mit „großer Achtung vor dem Original“ erzählt der Anime die Geschichte des Spiels: „Ein blutiges Drama über Loyalität, angesiedelt in einer fantastischen Neuinterpretation des Japans der Sengoku-Ära.“ Der Anime soll sowohl langjährige Fans als auch diejenigen beeindrucken, die Sekiro zum ersten Mal entdecken.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Sekiro: No Defeat, Crunchyroll, Qzil.la, ARCH, Kadokawa Corporation