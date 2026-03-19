Idea Factory bringt das „9 R.I.P.“-Sequel in diesem Jahr für Switch in den Westen

Idea Factory International hat die Veröffentlichung des 9 R.I.P. Sequels im Westen angekündigt. Das Sequel heißt passenderweise 9 R.I.P. sequel und soll 2026 für Nintendo Switch sowohl physisch als auch digital in unseren Gefilden erscheinen.

Die Fortsetzung knüpft, wenig überraschend, an das Ende von 9 R.I.P. an. Misa Isshiki steht an einem Scheideweg, an dem sie sich zwischen ihrem Liebesleben und den Folgen ihrer Handlungen entscheiden muss.

Das Szenario stammt von Director und Lead-Writer Amon. Die Charakter-Designs stammen von Yuuya, die auch Cupid Parasite gezeichnet hat. Die Synchronsprecher stellt euch der erste Trailer vor.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: 9 R.I.P. sequel, Idea Factory