Kena beginnt früher als erwartet ihre erste Reise auf einer Nintendo-Plattform

Im Rahmen der großen „State of Play“ im Februar wurde eine echte Überraschung enthüllt: Kena: Scars of Kosmora wurde offiziell angekündigt. Damit bekommt Kena: Bridge of Spirits einen Nachfolger – Veröffentlichung ist noch 2026 für PlayStation 5 und PCs geplant.

Weniger überraschend war da die „Switch 2“-Portierung von Vorgänger Kena: Bridge of Spirits. Portierungen für Nintendos Hybridplattform sind on vogue, quasi. Einen konkreten Termin gab’s zur ersten Ankündigung vor gut zwei Wochen noch nicht, aber jetzt hat man sich festgelegt.

Am 26. März erscheint Kena: Bridge of Spirits für Nintendo Switch 2. Von einer Handelsversion ist leider (noch) keine Rede. Damit beginnt Kenas Reise erstmals auf einer Nintendo-Plattform – etwas früher, als vermutlich gedacht. Zwar galt das Frühjahr als Veröffentlichungszeitraum, aber dass Ember Lab zwei Wochen nach der Ankündigung schon den Termin präsentiert, der dann nur eine Woche in der Zukunft liegt, kommt doch überraschend.

Die neue „Switch 2“-Fassung erscheint mit allen bisherigen Inhalten – „feature-complete“, wie man so schön sagt. Auch der Anniversary-DLC und der „New Game Plus“-Modus sind dabei. Kena: Bridge of Spirits erschien 2021 zuerst für PlayStation und PCs, bevor es drei Jahre später eine Xbox-Version gab.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Kena: Bridge of Spirits, Ember Lab