Das neue Open-World LEGO Batman erscheint früher als geplant

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – hierzulande unter dem Titel LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – erscheint früher als ursprünglich angekündigt. Wie Publisher Warner Bros. Games und Entwickler TT Games bestätigten, verschiebt sich das Veröffentlichungsdatum vom 29. Mai auf den 22. Mai.

Damit dürfen sich Spielerinnen und Spieler eine Woche früher in das verregnete Gotham City stürzen. Erst bei den jüngsten Game Awards wurde das Veröffentlichungsdatum konkretisiert – nun folgt bereits die erste Anpassung nach vorne. Ein ähnliches Szenario gab es zuletzt bereits bei PRAGMATA, dessen Veröffentlichungsdatum ebenfalls vorgezogen wurde.

Das Spiel erscheint zunächst für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam und den Epic Games Store. Eine Version für Switch 2 soll später im Laufe des Jahres 2026 folgen.

Open-World-Abenteuer mit Arkham-Kampfsystem

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters setzt auf ein brandneues Open-World-Action-Adventure. SpielerInnen begleiten Bruce Wayne auf seiner Reise zum Beschützer von Gotham City – inspiriert von Jahrzehnten an Batman-Filmen, Comics, Serien und Videospielen.

Besonders interessant: Das Spiel greift das bekannte Freeflow-Kampfsystem aus der beliebten Batman: Arkham-Reihe auf. Dadurch sollen die Kämpfe dynamischer und flüssiger wirken als in bisherigen LEGO-Abenteuern.

Gleichzeitig bleibt der typische Stil von TT Games erhalten. Wir können uns also auf eine Mischung aus Batman-Nostalgie, DC-Lore und dem bekannten LEGO-Humor freuen. Passend zur Ankündigung wurde außerdem ein neuer Trailer veröffentlicht.

Der neue Termin:

via Gematsu, Bildmaterial: LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters, TT Games