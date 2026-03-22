Dieses Dock-Zubehör lässt eure Switch 2 wie eine PlayStation aussehen

Das britischen Label Krasivoe könnte dem ein oder anderen von euch bereits von viralen Social-Media-Posts bekannt sein. Denn das Zwei-Personen-Unternehmen hat sich auf einzigartige Docks und Ständer für Smartphones und Handhelds spezialisiert.

Neben der Abdeckung für das Dock der Nintendo Switch und Switch 2 im NES-Stil – 8BITDOCK genannt – geht gerade ein weiteres 32BITDOCK viral, das stark an eine PlayStation erinnert.

Das kuriose Zubehör lässt sich auf das Dock der Nintendo Switch und 2 aufstecken. Danach legt ihr das Dock hin und schiebt eure Nintendo Switch 2 wie eine Cartridge in das Dock im Design der bekanntesten 32-Bit-Konsole. Wer es lieber klassischer mag: Das 8-Bit-Case im Stile eines NES-Controllers fasst bis zu 10 Cartridges, passt aber weniger gut zur PlayStation-Abdeckung.

Während das Zubehör die Retro-Fans weltweit amüsieren und interessieren dürfte, bleibt fraglich, ob Krasivoe die notwendigen Lizenzen eingeholt hat. Der exklusive Verkauf über einen Etsy-Store und die Vermeidung aller Nennungen von „PlayStation“ spricht nicht unbedingt dafür.

via GamesRadar, Bildmaterial: Nintendo