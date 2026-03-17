Nippon Ichi zeigt neuen Gameplay-Trailer zum Dungeon-Crawler-RPG Curse Warrior

Nippon Ichi Software hat einen neuen Trailer zum nach wie vor nicht für den Westen angekündigten Curse Warrior veröffentlicht. Das neue Dungeon-Crawler-RPG von Entwickler guruguru hat in Japan zudem kürzlich eine Demo für PlayStation und Switch erhalten.

Die Geschichte spielt in der Hafen- und Handelsstadt Echoes, deren Bewohner aus naheliegenden Gründen in ständiger Angst vor Monsterangriffen leben. Die Kreaturen stammen aus dem nahegelegenen Labyrinth Eclipse.

Ihr nehmt euch der offensichtlichen Aufgabe an und erkundet das unterirdische Labyrinth, das von Flüchen durchzogen ist. Diese Flüche verändern Fähigkeiten und beeinflussen Handlungen der Charaktere, weshalb es gilt, die Zustände der Gruppe ständig im Auge zu behalten.

Aufgabe ist es, die Effekte der Flüche zu verwalten und anzupassen, um die Figuren trotz der negativen Einflüsse durch die Dungeons zu führen. Die Kämpfe in den Dungeons laufen dabei genre-typisch runden- und befehlsbasiert ab.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Curse Warrior, Nippon Ichi Software, guruguru