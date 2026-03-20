Neuer „Cyberpunk 2077“-Ableger bringt rasante Rennen in die Spielhallen

Bis heute ist Cyberpunk 2077 eine beliebte Spielemarke, obwohl das Spiel erstmals Ende 2020 erschien – mit einigen Startschwierigkeiten auf den Konsolen Playstation 4 und Xbox One.

Besonders der Launch der „Phantom Liberty“-Erweiterung 2023, die „Switch 2“-Version auf Cartridge und die Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners hielten das Interesse an der Marke hoch. Jetzt hat CD Projekt RED ein neues Spiel angekündigt. Ein sicherlich unerwartetes Spin-off: 2026 soll ein neues Arcade-Rennspiel namens Cyberpunk 2077: Chrome Rush erscheinen.

Arcade-Partnerschaft mit UNIS Technology

CD Projekt RED arbeitet für Chrome Rush mit dem chinesischen Arcade-Hersteller UNIS Technology zusammen. Der offizielle Trailer zeigt ein Doppelkabinett mit zwei Motorrädern, deren Designs vom Originalspiel inspiriert sind. In Cyberpunk 2077: Chrome Rush treten zwei SpielerInnen in Motorradrennen gegeneinander an – inklusive Turbos, Waffen- und Nahkampfangriffen.

SpielerInnen können aus sieben Charakteren wählen, darunter männliche und weibliche Versionen des Protagonisten V. Es gibt acht verschiedene Motorräder und vier Rennstrecken, die Orte aus dem Originalspiel zeigen. Dazu gehören etwa das Corporate Plaza und die Badlands. Die Arcade-Automaten sollen bereits ab Mai 2026 ausgeliefert werden.

Hardware wahrscheinlich an „Neon Rush“ angelehnt

Über die verbaute Hardware ist bisher wenig bekannt, da UNIS im Gegensatz zu anderen Arcade-Herstellern eher in kleineren Serien produziert und daher seine auf einer PC-Hardware basierenden Geräte gerne auf das Spiel anpasst. Naheliegend wäre aber, dass die Arcade auf bereits vorhandenen Arcade-Maschinen des Unternehmens wie dem Neon Rush Twin Cabinet aufbaut, worauf auch der Name „Chrome Rush“ sowie der recht ähnliche Look der Arcade hindeutet.

Diese basiert auf einer nicht näher spezifizierten PC-Hardware. Neon Rush nutzt zwei 49″ HD-Bildschirme, die Bikes im Spiel werden durch das Neigen der Bikes der Arcade bewegt. Die Arcade selbst ist in leuchtenden Neonfarben gestaltet und soll die Spieler:innen bereits vor dem Start des Spiels durch seinen besonderen Look anlocken.

Cyberpunk 2077 im Jahr 2026

Bereits 2025 erschien in Zusammenarbeit mit LAI Games und SEGA das Multiplayer-Actionspiel Cyberpunk 2077: Turf Wars. Außerdem startete das Studio kürzlich eine Kickstarter-Kampagne für ein offizielles „Cyberpunk 2077“-Sammelkartenspiel.

Bis Cyberpunk 2 auf der nächsten Generation der Konsolen erscheint, wird jedoch noch einiges an Zeit vergehen. Bis dahin sind aber zahlreiche neue Projekte geplant, wie Cyberpunk: Edgerunners 2 mit zehn neuen Anime-Episoden, ein Crossover mit Wuthering Waves im Jahr 2026, eine zweite Zusammenarbeit mit Fortnite sowie ein PS5-Pro-Upgrade für Cyberpunk 2077 mit technischen Verbesserungen.

Ein erster Test der Cyberpunk 2077: Chrome Rush Arcades fand bereits auf der Amusement Expo 2026 in Las Vegas konnten statt, wo Fans das Spiel bereits ausprobieren konnten. Da das Spiel ausschließlich als Arcade-Spiel erscheint, ist es unklar, ob man es auch hierzulande spielen können wird.

Der erste Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: CD Projekt RED, UNIS Technology