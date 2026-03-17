DLSS 5 erhält Lob und viel Kritik: Technisch revolutionär, aber künstlerisch fragwürdig

KI-Bildverbesserer in Videospielen sind aktuell allgegenwärtig und Nvidia ist in diesem Bereich mit seiner Nvidia RTX-Technologie seit knapp acht Jahren unangefochtener Marktführer. Auf GTC‑2026‑Konferenz hat Nvidia die nächste Generation von DLSS vorgestellt, die seit gestern Abend vor allem in den sozialen Medien kontrovers diskutiert wird.
DLSS 5 ist dabei keine klassische Technik zur Erhöhung der Bildrate, Frame‑Generierung oder Performance mehr, wie es bisherige Versionen von DLSS waren. Die neue Technologie setzt direkt in der Bildverarbeitung an mit dem Ziel, eine möglichst fotorealistisches Beleuchtung zu erzeugen.
Demonstriert wurde das in Titeln wie Resident Evil Requiem, Hogwarts Legacy, Assassin’s Creed Shadows, Oblivion Remastered und Starfield mit zum Teil beeindruckenden Ergebnissen. Doch es hagelt auch Kritik, nicht nur von Fans, die KI pauschal ablehnen.
Komplett per KI überarbeitete Beleuchtung
Das neue Beleuchtungsmodell verwendet Farbinformationen und Bewegungsvektoren, um möglichst fotorealistische Grafik zu erzeugen – allerdings oft auf Kosten des Artstyles, der hinter der realistischeren Beleuchtung zurückstecken muss.
Nvidia möchte es deshalb den Entwicklerinnen und Entwicklern zu ermöglichen, ihre künstlerische Vision auch mit DLSS 5 umzusetzen. Wie das im Detail funktionieren wird, ist bislang noch nicht bekannt. Auch wenn die Spiele teilweise radikal anders aussehen: Geometrie, Texturen und Materialien bleiben unverändert, so das Versprechen.
DLSS 5 nimmt dabei das gesamte Bild und auch den semantischen Inhalt der Szene in den Kontext. Es „erkennt“ Elemente wie Haut, Haar, Wasser oder Metall und behandelt sie unterschiedlich, um realistische Lichtwirkungen anzuwenden. Grundsätzlich funktioniert DLSS 5 mit allen Spielen, jedoch ist klar: Je höher die Eingabequalität, desto realistischer das Ergebnis bei Material, Licht und Schatten. Theoretisch könnte die neue Technik also auch bei grafisch simpleren Spielen wie Minecraft oder Quake 3 RTX angewendet werden.
Die neue Technik DLSS 5 soll in Zukunft als zusätzliche Option im Grafikmenü von PC‑Spielen erscheinen – neben Super‑Resolution und Frame‑Generation. In den angespielten Demos, die in Echtzeit in real existierenden Spielen liefen, sahen die Technik-Experten von Digital Foundry kaum typische KI‑Artefakte. Bei Digital Foundry zeigt man sich im Allgemeinen beeindruckt von der Technik und ihren Möglichkeiten.
Diskussion über Fotorealismus, Kunst und KI
Doch rasch ist auf Social Media eine heftige Diskussion darüber entbrannt, wie viel KI und Machine‑Learning in Videospielen erlaubt sein darf. Hintergrund sind vor allem die teilweise deutlich anders wirkenden Gesichter sowie eine auffällig andere Schattierung, die den gesamten Artstyle des Spiels betreffen und zu drastisch anderer Grafik führen.
Insbesondere die anders beleuchteten Gesichter erinnern einige SpielerInnen sehr an mitunter plumpe Snapchat-Filter, welche die Figuren künstlich wirken lassen – wobei man hier fairerweise dazu sagen muss, dass die Gesichter ohne DLSS 5 auch nicht besonders realistisch wirken.
Auch Künstler und Branchen-Insider kritisieren die Zerstörung der Art-Direction. Lichtstimmung, Farbtemperatur und Formsprache würden „überbügelt“ – etwa warme Straßenlaternen, die plötzlich wie kaltes Tageslicht wirken, oder Objekte, die flacher und künstlich aussehen. Steve Karolewics, Rendering-Engineer bei Respawn Entertainment kritisiert beispielsweise, DLSS 5 sehe „wie ein übertriebener Kontrast‑, Schärfe‑ und Airbrush‑Filter“ aus.
Eine weitere Sorge betrifft den Look der Spiele generell: Kritiker warnen, dass ein generelles DLSS‑Modell das Risiko birgt, dass alle unterstützten Spiele visuell ähnlicher wirken, statt ihren eigenen Stil zu behalten. Diesen Kritikpunkt hört man in den letzten Jahren häufiger, da beispielsweise auch die Unreal Engine 5 einen sehr typischen Spiele-Look erzeugt, der trotz unterschiedlicher Artstyles den Look der Spiele ähnlich wirken lässt.
Bethesda: Kontrolle bleibt bei Künstlern
Nvidia beschreibt den aktuellen Build jedoch als eine Momentaufnahme des Entwicklungsstands und kündigt weitere Optimierungen an. Die Veröffentlichung ist nach drei Jahren Entwicklungszeit für Ende 2026 geplant.
Bethesda hat auf die umfängliche Kritik bereits reagiert. Unter einem Tweet von Digital Foundry schrieb der offizielle Account: „[…] Unsere Grafikteams werden die Beleuchtung und den finalen Effekt noch weiter anpassen, um das bestmögliche Ergebnis für jedes Spiel zu erzielen. Die Anpassungen liegen vollständig in der Hand unserer Künstler und sind für die Spieler völlig optional.“
via VGC, Digital Foundry, Reddit, Tweaktown, Bildmaterial: Digital Foundry
5 Kommentare
Und dafür vernichten wir die Natur in Rekord Geschwindigkeit? Können wir nicht einfach bei den Auflösung Upscalern die das Spiel besser laufen lassen und Raytracing nochmal optisch was her macht bleiben anstatt hässliche KI Instagram Filter zu erschaffen, die Grafikkarten brauchen die sich eh kaum einer leisten kann. Ich bin ja jemand der viele verschieden Grafikstile feiert und darunter auch realistisch, aber das hier ist einfach hässlich und zerstört bei wirklich jeden Beispiel komplett die Stimmung die vorher da war und macht daraus ein uncanny Valley Fest von feinsten.
Aber hey solange das nur eine Option die man ausschalten kann sollen die Leute die die Ki Instagramm Filter auf ihren spiel feiern das ruhig benutzen, ich werde das sowas von meiden, allein schon weil ich es mir eh nicht leisten könnte. Die einzige Befürchtung die ich aber hier habe ist das Entwickler deswegen anfangen noch schlechter die Spiele zu programmieren um zeit und geld zu sparen, weil die Ki es schon richten wird (ähnlich wie es ja schon ein bisschen mit DLss vorher war).
das ist nicht hässlich, dass nennt man fotorealistisch.. das Bild oben hingegen ist wahrhaftig hässlich ,denn darin sieht die Figur noch immer aus, wie ne Plastikpuppe mit O-Mund zum ihr wisst schon was ....
Das Bild oben im Vergleich zu unten mit DLSS5 zeigt nahezu überhaupt keien realistischen Schattierungen und ein Menschengesicht ist nun mal keien Barbiepuppe, wo alles nur vor Perfektion strotzt, ein Gesicht hat nun mal Falten mit dem Alter, das hat Stirnrunzeln, das zeigt nun mal bei glatten Oberflächen auch eine seite Lichtreflektion und sieht auch LEBENDIG aus, weil die Figur auch gut durchblutet ist und nicht aussieht wie nen seelenloser Zombie in Bild 1, der einem stattdessen den letzten tropfen Blut aussaugt bloß vom Ansehen ...
Wer das untere Bild als hässlich bezeichnet, sollte man die ignoranten Tomaten von den Augen nehmen und man von der ewigen Leier der KI-Verschmähung runter kommen...
nur weil Technik aktuell jetzt noch teuer ist und Hardware benötigt, die die wenigsten sich leisten können, heißt das ja nicht, dass das auf Ewig so bleiben wird, der markt entwickelt sich weiter, was jetzt noch teuer ist, wird in 5-10 Jahren wieder deutlich günstiger sein
Das was wir hier sehen, ist ein gewaltiger technischer Fortschritt hin zu genau dem, wovon man vor Jahrzehnten noch von geträumt hat, dass man in der lage sein wird Spiel entwicklen zu können, deren menschliche Figuren, udn Spielwelten immer realistischer aussehen können/sollen mit Hilfe des Fortschriffts von immer leistungsfähigeren Prozessoren usw. die die dafür notwendige Rechnenleistung erschaffen, aber auch eben nötige Technologien, die es möglich machen das ganze Brimborium drum herum so fotorealistisch zu erfassen, dass eben auch so Sachen wie Schattierungen, Lichteinfall, dank Raytracing ect alles so gut udn genau berechnet werden kann, dass dadurch dieser Realismus überhaupt entstehen kann
Man kann von KI halten was man will, aber diese ewige armseelige Hexenjagd darum zu machen und alles darum schlechtzureden (wo es nichts schlechtzureden gibt, einfach weil KI Bashing scheinbar der absolute Trend zu sein scheint), ist auch irgendwo lächerlich, wenn man nicht mal anerkennen kann glasklar auf einem Bild wie diesem, was die Technik die dahinter steckt zu leisten vermag, wovon man vor wenigen Jahren noch von träumen konnte jemals diesen Grad an Realismus erreichen zu können mit Videospielen.
Was wir im unteren Bild sehen ist nichts weiter als die Vorstellung davon, wie das gamign der Zukunft aussieht, was man sich vor mehreren Dekaden darunter vorgestellt hat und jetzt sind wir technisch soweit, dass diese Vorstellung davon kein Traum mehr ist, sondern zur Realität wird. Das muss man sich eifnach mal vor Augen führen, wie weit wir technisch gekommen sind in den letzen 5 jahren wurde in Sachen Graphik und Realismus mehr erreicht, als in den letzten20 Jahren davor zusammen, und das sollte man irgendwo auch mal anerkennen und würdigen können, unabhängig vom eigenen persönlichen Geschmack, den ja weiterhin jeder haben kann und darf natürlich ..
aber ein fotorealistisches Bild als hässlich zu bezeichnen, nur weil es das zu leisten vermag, was die altbackene Technik mit ihren leblosen Puppengesichtern nicht kann, find ich ist dann doch ein bisschen sehr vermessen. Man muss es ja eben nicht zwingend nutzen, solang es noch nur als Option aktivier/deaktivierbar ist und die technik nicht soweit integral geworden ist mit der Zeit, dass sie zum Standard wird.. und bis das wiederrum soweit ist ,das es Standard wird, da sind wir noch paar Jahre von entfernt, bis diese Technik wiederrum erstmal massentauglicher geworden ist in Sachen Hardware.
PS: das bild zeigt auch vor allem perfekt, wie man mit gewissen fotorealismus das "Alter" einer Person immens anders darstellt, was paar sichtbare falten eben schon alleien ausmachen, um die ganze Wahrnehmung eines Charakters komplett auf den Kopf zu stellen.
Man hat hier doch aber auch einfach nur ein super schlechtes Beispiel ausgewählt. Weder Bethesda noch Ubisoft sind für ihre unglaublich detailreichen NPC-Gesichter bekannt. Für die Beispiele, die ich sonst noch so gesehen habe, hat man sogar irgendwelche Random-NPC's genommen und diesen Filter da drauf geklatscht. Da ist nichts revolutionäres oder visionäres dran. Man hat es ja auch mit Resident Evil 9 probiert, wo so etwas absolut nicht nötig ist und der Effekt ein ganz klarer Downgrade ist.
Ist in Ordnung, wenn du bei einem massiven Open World Titel da vielleicht dann etwas nachhilfst, aber hässliche NPC's werden dadurch auch nicht wirklich schöner^^
Ich finds witzig, wie sich der Kopf vom NPC im Hintergrund bei den Bildern wegdreht, sobald DLSS 5 an ist xD
Manchmal sagt ein Bild einfach mehr als Tausend Worte! : D
Aber ums kurz zu mache: Man sieht das hässlich aus, wenn DLSS 5 an ist... xD
Ich selbst nutze schon RTX HDR, was vielen auch schon zu viel ist. Da wird quasi HDR nachträglich ins Spielbild reingerechnet. Es kommt auch arg aufs Spiel an, wie gut das aussieht.
Von daher: Neue Technik, nehme ich. Bin aber auch sehr dankbar, wenn man es abschalten oder per Regler deutlich runterzeiehen kann.