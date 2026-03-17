DLSS 5 erhält Lob und viel Kritik: Technisch revolutionär, aber künstlerisch fragwürdig

KI-Bildverbesserer in Videospielen sind aktuell allgegenwärtig und Nvidia ist in diesem Bereich mit seiner Nvidia RTX-Technologie seit knapp acht Jahren unangefochtener Marktführer. Auf GTC‑2026‑Konferenz hat Nvidia die nächste Generation von DLSS vorgestellt, die seit gestern Abend vor allem in den sozialen Medien kontrovers diskutiert wird.

DLSS 5 ist dabei keine klassische Technik zur Erhöhung der Bildrate, Frame‑Generierung oder Performance mehr, wie es bisherige Versionen von DLSS waren. Die neue Technologie setzt direkt in der Bildverarbeitung an mit dem Ziel, eine möglichst fotorealistisches Beleuchtung zu erzeugen.

Demonstriert wurde das in Titeln wie Resident Evil Requiem, Hogwarts Legacy, Assassin’s Creed Shadows, Oblivion Remastered und Starfield mit zum Teil beeindruckenden Ergebnissen. Doch es hagelt auch Kritik, nicht nur von Fans, die KI pauschal ablehnen.

Komplett per KI überarbeitete Beleuchtung

Das neue Beleuchtungsmodell verwendet Farbinformationen und Bewegungsvektoren, um möglichst fotorealistische Grafik zu erzeugen – allerdings oft auf Kosten des Artstyles, der hinter der realistischeren Beleuchtung zurückstecken muss.

Nvidia möchte es deshalb den Entwicklerinnen und Entwicklern zu ermöglichen, ihre künstlerische Vision auch mit DLSS 5 umzusetzen. Wie das im Detail funktionieren wird, ist bislang noch nicht bekannt. Auch wenn die Spiele teilweise radikal anders aussehen: Geometrie, Texturen und Materialien bleiben unverändert, so das Versprechen.

DLSS 5 nimmt dabei das gesamte Bild und auch den semantischen Inhalt der Szene in den Kontext. Es „erkennt“ Elemente wie Haut, Haar, Wasser oder Metall und behandelt sie unterschiedlich, um realistische Lichtwirkungen anzuwenden. Grundsätzlich funktioniert DLSS 5 mit allen Spielen, jedoch ist klar: Je höher die Eingabequalität, desto realistischer das Ergebnis bei Material, Licht und Schatten. Theoretisch könnte die neue Technik also auch bei grafisch simpleren Spielen wie Minecraft oder Quake 3 RTX angewendet werden.

Die neue Technik DLSS 5 soll in Zukunft als zusätzliche Option im Grafikmenü von PC‑Spielen erscheinen – neben Super‑Resolution und Frame‑Generation. In den angespielten Demos, die in Echtzeit in real existierenden Spielen liefen, sahen die Technik-Experten von Digital Foundry kaum typische KI‑Artefakte. Bei Digital Foundry zeigt man sich im Allgemeinen beeindruckt von der Technik und ihren Möglichkeiten.

Diskussion über Fotorealismus, Kunst und KI

Doch rasch ist auf Social Media eine heftige Diskussion darüber entbrannt, wie viel KI und Machine‑Learning in Videospielen erlaubt sein darf. Hintergrund sind vor allem die teilweise deutlich anders wirkenden Gesichter sowie eine auffällig andere Schattierung, die den gesamten Artstyle des Spiels betreffen und zu drastisch anderer Grafik führen.

Insbesondere die anders beleuchteten Gesichter erinnern einige SpielerInnen sehr an mitunter plumpe Snapchat-Filter, welche die Figuren künstlich wirken lassen – wobei man hier fairerweise dazu sagen muss, dass die Gesichter ohne DLSS 5 auch nicht besonders realistisch wirken.

Auch Künstler und Branchen-Insider kritisieren die Zerstörung der Art-Direction. Lichtstimmung, Farbtemperatur und Formsprache würden „überbügelt“ – etwa warme Straßenlaternen, die plötzlich wie kaltes Tageslicht wirken, oder Objekte, die flacher und künstlich aussehen. Steve Karolewics, Rendering-Engineer bei Respawn Entertainment kritisiert beispielsweise, DLSS 5 sehe „wie ein übertriebener Kontrast‑, Schärfe‑ und Airbrush‑Filter“ aus.

Eine weitere Sorge betrifft den Look der Spiele generell: Kritiker warnen, dass ein generelles DLSS‑Modell das Risiko birgt, dass alle unterstützten Spiele visuell ähnlicher wirken, statt ihren eigenen Stil zu behalten. Diesen Kritikpunkt hört man in den letzten Jahren häufiger, da beispielsweise auch die Unreal Engine 5 einen sehr typischen Spiele-Look erzeugt, der trotz unterschiedlicher Artstyles den Look der Spiele ähnlich wirken lässt.

Bethesda: Kontrolle bleibt bei Künstlern

Nvidia beschreibt den aktuellen Build jedoch als eine Momentaufnahme des Entwicklungsstands und kündigt weitere Optimierungen an. Die Veröffentlichung ist nach drei Jahren Entwicklungszeit für Ende 2026 geplant.

Bethesda hat auf die umfängliche Kritik bereits reagiert. Unter einem Tweet von Digital Foundry schrieb der offizielle Account: „[…] Unsere Grafikteams werden die Beleuchtung und den finalen Effekt noch weiter anpassen, um das bestmögliche Ergebnis für jedes Spiel zu erzielen. Die Anpassungen liegen vollständig in der Hand unserer Künstler und sind für die Spieler völlig optional.“

via VGC, Digital Foundry, Reddit, Tweaktown, Bildmaterial: Digital Foundry