Die Katze ist endlich aus dem Sack: Starfield erscheint im April auch für PlayStation 5

Starfield war die erste neue Marke des Teams hinter Elder Scrolls und Fallout. Entsprechend hoch waren die Erwartungen und wie wir wissen, wurden nicht alle erfüllt. Auch der erste DLC „Shattered Spaces“ ließ einige Fans enttäuscht zurück.

Doch Bethesda werkelt weiter am Spiel und hat für das neue Jahr noch einige Pläne. Schon vor Wochen gab es Medienberichte zu weiteren großen Updates und vor allem zu Portierungen von Starfield. Die PS5-Portierung konkretisierte schon vor Tagen ein Insider, heute macht es Bethesda offiziell.

Starfield wird am 7. April für PlayStation 5 erscheinen. Der PS5-Start erfolgt zeitgleich mit der Veröffentlichung der beiden umfangreichen Updates Terran Armada und Free Lanes, die für alle Plattformen ebenfalls am 7. April erscheinen.

Bethesda verweist darauf, dass „eines der ehrgeizigsten Projekte“ des Studios seit seiner ersten Veröffentlichung 2023 „kontinuierlich weiterentwickelt“ wurde. „Neue Inhalte, Spielsysteme, Wunsch-Features der Fans, eine Story-Erweiterung, Updates zur Verbesserung der Spielqualität und über 1.000 Community-Kreationen haben das Universum seitdem erheblich erweitert“, heißt es.

Die neuen Inhalte seien „das bislang größte Update des Spiels“ und für Neulinge wie alte Hasen gleichermaßen interessant. Interessant sind auch die Anpassungen an den PlayStation-Kosmos: Die PS5-Version integriert die Lightbar, adaptive Trigger, das Touchpad und vieles mehr. Auf der PS5 Pro können Spielende zwischen Pro Performance Mode und Pro Visual Mode wählen.

Die Standard-Edition erscheint für 49,99 Euro für PS5. Beauty-Shots aus Amerika zeigen auch eine Handelsversion, die in der deutschen Pressemeldung fehlt. Dazu gibt es sicherlich bald weitere Informationen. Weitere Details zu den neuen Inhalten gibt es im Detail auf der offiziellen Website oder im neuen Trailer.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Starfield, Bethesda