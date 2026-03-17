Pop Team Epic geht unerwartete „Call of Duty“-Kollaboration ein und auch NieR kehrt zurück

Viele Live-Service- und Mobile-Games gehen Kollaborationen ein, die man so nicht erwarten würde. Diesmal sind es der japanische Comedy-Manga Pop Team Epic und Rückkehrer NieR: Automata, die sich mit dem Mobile-Titel Call of Duty: Mobile von TiMi Studio Group (Tencent) und Activision Blizzard zusammentun.

Wobei, zumindest im Falle von NieR: Automata ist nach Kollaborationen mit dem Looter-Shooter The First Descendant und dem Hero-Shooter Overwatch irgendwie auch alles möglich. Also, warum nicht nochmal Call of Duty: Mobile?!

Zu den Kooperationen der neuen „Paranoia“-Season zählt einerseits eine Kollaboration mit Pop Team Epic, wodurch Popuko und Pipimi ins Spiel kommen. Des Weiteren kehrt die Kollaboration mit NieR: Automata zurück – für Fans der Spiele also jeweils eine andere Form der „Bullet Hell“. Diese Kollaboration gab es bereits im vergangenen Jahr.

In einem Puzzle-Sammel-Event lassen sich Comic-Panels freischalten und damit Belohnungen wie Waffen-Blueprints, Camos und Emotes verdienen. Die Kollaboration mit NieR: Automata gibt Spielerinnen und Spielern die Chance, Belohnungen wie den Operator-Skin „Kui Ji – YoRHa No. 9 Type S“ sowie vier Nahkampfwaffen freizuschalten.

Neu sind auch der Schnellspiel-Modus DMZ: Recon Quick Play, die vollautomatische 12-Gauge-Shotgun mit hoher Kapazität „MX Guardian“. Für Premium-Pass-Inhaberinnen gibt es Sci-Fi-Operator-Skins wie Jackal – The Teeth und Keegan – The Eyes sowie Waffen-Blueprints wie das M13 – Chromatic Hivemind und die MX Guardian – Active Containment.

Der neue Trailer:

via Eurogamer, Activision, Bildmaterial: Call of Duty: Mobile, Activision Blizzard