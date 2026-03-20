NIS America bringt das Sci-Fi-RPG STARBITES in den Westen und streicht die Game Key Card

Publisher NIS America hat die Veröffentlichung von Starbites im Westen auf den 21. Mai 2026 datiert. Das rundenbasierte Sci-Fi-RPG des südkoreanischen Studios Ikinagames erscheint dann für PlayStation 5, Xbox Series, PCs und die Switch-Familie.

Im Mittelpunkt steht die junge Schrottsammlerin Lukida, die auf dem Wüstenplaneten Bitter lebt, welcher von den Folgen eines interstellaren Kriegs gezeichnet ist. Ihr Traum ist es, in die Sterne zu entkommen, doch ein plötzlicher Angriff eines riesigen Roboters setzt Ereignisse in Gang, die nicht nur ihr Leben, sondern auch das Schicksal des Planeten für immer verändern sollen.

Spielende erkunden die weitläufigen Landschaften von Bitter auf ihren Motorbots und stürzen sich in ein rundenbasiertes Kampfsystem, das leicht zu erlernen ist, aber dennoch fordernd sein soll. Neben der individuellen Ausrüstung der Motorbots können Partymitglieder rekrutiert werden, um sich den Gefahren der Wüste zu stellen. Tief unter den Dünen verbirgt sich die Wahrheit über Ereignisse, die 45 Jahre zurückliegen.

Verwirrung um „Switch 2“-Version

NIS America versorgt westliche Interessierte mit einer physischen Limited Edition für PS5 und Nintendo Switch. Bei der Ankündigung im letzten Jahr hieß es, es gäbe auch eine „Switch 2“-Version auf Game Key Card. Damit hatte der Publisher zuletzt schon so seine Erfahrungen gemacht. Doch was passiert damit?

Im amerikanischen NISA Store ist die einst versprochenem physische „Switch 2“-Version interessanterweise ausverkauft, während sie im europäischen NISA Store gar nicht angeboten wird. Die amerikanische PR verspricht eine „Nintendo Switch 2 Edition“ (die wäre üblicherweise physisch) und ein Upgrade-Pack für 4,99 US-Dollar. Dort wird nur die Xbox-Version als „digital only“ bezeichnet.

Die „Prinny Bomb“-Mail von NISA in Europe vermeldet hingegen eine „digital-only Nintendo Switch 2 Edition“ und das Upgrade-Pack. Auch die europäische Pressemeldung spricht dann auch nur noch von einer digitalen Veröffentlichung für Switch 2, ebenso wie für Xbox.

Die Game Key Card ist gestrichen, so viel scheint klar. Fraglich ist, ob es eine physische „Nintendo Switch 2 Edition“ gibt. Die offizielle Website erklärt, die Limited Edition für Switch 2 (Game Key Card) ist gecancelt. Noch etwas undurchsichtig das alles, aber spätestens die auftauchenden Produkt-Listings werden wohl Aufschluss geben.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Starbites, NIS America, IKINAGAMES