Ein neues „Dragon Quest“-Abenteuer beginnt: Spielerisch müssen sich Fans aber anpassen

Dragon Quest VII Reimagined ist erschienen und der Blick der Fangemeinde (und der von Square Enix) richtet sich jetzt auf das nächste „Dragon Quest“-Abenteuer. Dabei handelt es sich zum Bedauern vieler Fans allerdings noch nicht um Dragon Quest XII, zu dem Serien-Producer Yosuke Saito erst zum Jahreswechsel um weitere Geduld bat.

Stattdessen steht Dragon Quest Smash/Grow vor der Tür. Der im September angekündigte Ableger meldet sich heute endlich wieder zurück. Square Enix hat einen neuen Trailer veröffentlicht und gleichzeitig die Vorabregistrierung im App Store und bei Google Play gestartet. Einen konkreteren Termin als „2026“ gibt es allerdings weiterhin nicht.

„Ein neues ‚Dragon Quest‘-Abenteuer beginnt“, verspricht der neue Trailer. Spielerisch müssen sich „Dragon Quest“-Fans aber anpassen: Der neueste Ableger der traditionsreichen Reihe ist kein klassisches JRPG, sondern ein aufregendes Roguelite-RPG, in dem Spielerinnen und Spieler sich durch Horden von Monstern kämpfen, um stärker zu werden.

Nach den Kämpfen können SpielerInnen zwischen mehreren Segen-Fähigkeiten wählen, um das Charakterwachstum und ihre Kampfstrategie zu verbessern, sodass sie sich jederzeit an die sich wandelnde taktische Situation anpassen können. Dadurch wird jede (Dragon-)Quest einzigartig.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest Smash/Grow, Square Enix