Echoes of Aincrad: Sword Art Online zeigt sich im neuen Gameplay-Trailer

Lange wurde darüber spekuliert, nun herrscht Gewissheit: Echoes of Aincrad: Sword Art Online erscheint bereits im Juli. Publisher Bandai Namco Entertainment und Entwickler Game Studio haben einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Action-RPG veröffentlicht.

Der rund zwei Minuten lange Clip zeigt Gameplay aus dem Spiel und liefert einen besseren Eindruck davon, wie sich das Abenteuer in der Welt von Aincrad spielen wird. Echoes of Aincrad: Sword Art Online erscheint am 9. Juli in Japan und einen Tag später, am 10. Juli, weltweit für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam.

Das „Death Game“ kehrt zurück

Besonders interessant für Fans: Die Entwickler bestätigten bereits, dass das berüchtigte „Death Game“ aus der ursprünglichen Geschichte erneut eine zentrale Rolle spielen wird. Damit kehrt das Spiel thematisch zu einem der prägendsten Elemente der Reihe zurück.

Wer noch mehr über das Spiel erfahren möchte, sollte außerdem einen Blick in unsere Vorschau werfen, in der wir bereits ausführlicher auf Gameplay, Story und Features eingehen. Weitere Eindrücke vermittelt der nun veröffentlichte Gameplay-Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt.

Der Gameplay-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Echoes of Aincrad: Sword Art Online, Bandai Namco, Game Studio