Vielleicht lernen wir schon am Wochenende das nächste Digimon-Spiel kennen

Die Digimon Con hat sich in den letzten Jahren als wichtiger Termin in den Kalendern von Digimon-Fans erwiesen. Anfangs gab es bei diesem Event vor allem Neuigkeiten rund um Anime und Merchandise, doch die Ankündigungen im Rahmen des Events wurden in den letzten Jahren zunehmend größer.
2025 feierte im Rahmen der Digimon Con letztlich Digimon Story: Time Stranger sein großes Comeback. Am Wochenende findet die Digimon Con 2026 statt, die inzwischen fünfte Veranstaltung dieser Art. Lernen wir das nächste Digimon-Videospiel kennen?
Die Chancen dafür sind nicht null. Das letzte Digimon-Videospiel ist zwar erst etwa ein halbes Jahr alt und zuvor haben Digimon-Fans viele Jahre wartet. Aber immerhin verspricht die offizielle Website zur Digimon Con 2026 „Latest Digimon Game Updates“ und kürzlich deutete Digimon-Producer Ryosuke Hara an, dass es das nächste Mal nicht so lange dauern soll.
Zur Entwicklungszeit merkt er an: „Dieses Mal [für Time Stranger] haben wir acht Jahre gebraucht, aber das Digimon-Team wächst nun stetig und arbeitet an einer Struktur, die uns nachhaltiges Wachstum ermöglicht.“ Das Team scheint bereits „verschiedene Dinge im Sinn“ zu haben, und Hara ermutigte die Fans, sich auf zukünftige Digimon-Veröffentlichungen zu freuen.
Die Show wird einen „Digimon Cast Cross Talk“ zu Digimon Beatbreak bieten und Neuigkeiten zum Digimon Card Game sowie zum letzten Jahr angekündigten Digimon Alysion. Außerdem gibt es neue Ankündigungen zu Spielzeug und Merchandise.
Der Livestream:
Bildmaterial: Digimon Con 2026
3 Kommentare
Freuen würde ich mich auf jeden Fall über einen neuen Digimon World-Titel, aber ich rechne nicht mit einer Neuankündigung auf der Digimon Con. Letztes Jahr gab es dort zwar einen neuen Trailer zu Time Stranger, aber die Erstankündigung erfolgte in einer State of Play. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht Neuigkeiten zu dem angekündigten TCG-Mobile Game Digimon Alysion geben könnte.
Würde ja eher für nen neuen Survive Teil töten. Aber joar ich denke auch das es noch etwas zu früh für nen neuen Teil wäre. Ich glaub frühestens dürfte man da bei den Game Awards mit rechnen.
neues digimon gerne nur bitte kein survive das war der letzen dreck vll ein remake zum rumble arena oder mal ein was so anime serien getreu ist oder ein remake zu digimon world 1 oder 2003