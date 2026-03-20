Vielleicht lernen wir schon am Wochenende das nächste Digimon-Spiel kennen

Die Digimon Con hat sich in den letzten Jahren als wichtiger Termin in den Kalendern von Digimon-Fans erwiesen. Anfangs gab es bei diesem Event vor allem Neuigkeiten rund um Anime und Merchandise, doch die Ankündigungen im Rahmen des Events wurden in den letzten Jahren zunehmend größer.

2025 feierte im Rahmen der Digimon Con letztlich Digimon Story: Time Stranger sein großes Comeback. Am Wochenende findet die Digimon Con 2026 statt, die inzwischen fünfte Veranstaltung dieser Art. Lernen wir das nächste Digimon-Videospiel kennen?

Die Chancen dafür sind nicht null. Das letzte Digimon-Videospiel ist zwar erst etwa ein halbes Jahr alt und zuvor haben Digimon-Fans viele Jahre wartet. Aber immerhin verspricht die offizielle Website zur Digimon Con 2026 „Latest Digimon Game Updates“ und kürzlich deutete Digimon-Producer Ryosuke Hara an, dass es das nächste Mal nicht so lange dauern soll.

Zur Entwicklungszeit merkt er an: „Dieses Mal [für Time Stranger] haben wir acht Jahre gebraucht, aber das Digimon-Team wächst nun stetig und arbeitet an einer Struktur, die uns nachhaltiges Wachstum ermöglicht.“ Das Team scheint bereits „verschiedene Dinge im Sinn“ zu haben, und Hara ermutigte die Fans, sich auf zukünftige Digimon-Veröffentlichungen zu freuen.

Die Show wird einen „Digimon Cast Cross Talk“ zu Digimon Beatbreak bieten und Neuigkeiten zum Digimon Card Game sowie zum letzten Jahr angekündigten Digimon Alysion. Außerdem gibt es neue Ankündigungen zu Spielzeug und Merchandise.

Der Livestream:

Bildmaterial: Digimon Con 2026