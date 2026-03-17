Auf dem Weg zum besten Farmer des Sommers: Neues Cozy-Game fordert euch im Wettbewerb

Nach der Ankündigung zu Jahresbeginn haben SOEDESCO und Innerfire Studios einen Gameplay-Trailer zu Farming Camp folgen lassen. Das neue Cozy-Game der Macher von Orange Season will Camping-Flair, Farming und eine kleine Coming-of-Age-Geschichte miteinander verbinden.

„Jeden Sommer sucht das Evertree Farming Camp einen neuen Champion – einen Camper, der bereit ist, die Landwirtschaft auf ein neues Niveau zu heben. Die ehrgeizige Teenagerin Alessandra nimmt am Wettbewerb teil, um sich den Titel zu sichern“, so die Einführung.

Der neue Trailer zeigt eure Ankunft im Camp und einige der Dinge, die ihr dort erleben könnt. Dazu zählen neben klassischen Farming-Aufgaben auch Dinge wie Tiere füttern und Ställe säubern sowie verschiedene Wettbewerbe und Herausforderungen. Ihr besucht außerdem Kurse und interagiert mit anderen Campern.

Spielerisch erwartet euch klassisches Farm-Management, ergänzt durch Teamarbeit und kurze Minispiele. Aufgaben werden verteilt, Punkte gesammelt und Missionen erledigt, um am Ende als bestes Farming-Team aus dem Camp hervorzugehen. Präsentiert wird das Ganze in einer handgezeichneten 2D-Top-Down-Optik.

Klingt alles nach viel Herausforderung und Arbeit – aber Innerfire Studios verspricht, dass es trotzdem „cozy“ wird. Erscheinen soll Farming Camp für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC via Steam – ein Veröffentlichungsdatum gibt es allerdings noch nicht.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Farming Camp, SOEDESCO, Innerfire Studios