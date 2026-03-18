Ein düsteres Pokémon-Abenteuer landet heute bei Nintendo Classics für Switch 2

Pokémon Blattgrüne und Feuerrote Edition sind bekanntlich nicht bei den „Nintendo Classics“ in Nintendo Switch Online an den Start gegangen, stattdessen müssen (oder dürfen) Fans jeweils 20 Euro für den Kauf ausgeben.

Zum Pokémon Day präsentierte The Pokémon Company aber dann doch noch einen neuen Klassiker für den Katalog von Nintendo Switch Online. Eine Überraschung war das allerdings nicht, denn Nintendo hatte das Spiel schon vor Monaten als Teil des Line-ups angekündigt.

Pokémon XD: Der Dunkle Sturm wurde für März für Nintendo Classics angekündigt. Konkreter wurde Nintendo nicht, dafür gibt’s heute den Halbschattendrop: Das Spin-off ist nämlich ab sofort verfügbar. Zum Spielen benötigt ihr ein Abo von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket.

„Begib dich in der Pokémon-Welt auf eine spannende neue Odyssee in die Region Orre! In diesem Rollenspiel für GameCube ist es deine Aufgabe, das Rätsel der Shadow Lugia zu lüften. Die Reise beginnt nur mit Evoli, aber schon bald kannst du viele Pokémon dazugewinnen, indem du gegnerische Trainer an den vielen Schauplätzen dieses Abenteuers besiegst und ihre Shadow-Pokémon reinigst“, so die Einführung zum Original.

Übrigens, nur der Vollständigkeit halber: Ihr könnt in diese Version keine Pokémon von „Game Boy Advance“-Spielen übertragen. Das 2005 veröffentlichte Original verfügte nämlich über eine GBA-Konnektivität.

Damit fehlen von den kommenden, bereits bekannten Spielen nur noch Super Mario Sunshine und Pokémon Colosseum. Um GameCube-Titel auf Nintendo Switch 2 zu spielen, benötigt ihr das Erweiterungspaket für Nintendo Switch Online.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Nintendo