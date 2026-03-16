Honkai: Star Rail feiert sich mit einer virtuellen Ausstellung in Version 4.1 selbst

In Honkai: Star Rail – Version 4.1 gehen die Spiele in die heiße Phase. Nach seiner Ankunft in Planarcadia sichert sich der Trailblazer die Teilnahme an den Phantasmond-Spielen und besiegt dabei die berüchtigte Streamerin Sparxie, deren Chaos das ganze Gebiet bedrohte. Durch diesen Sieg wird er zur neuen Sensation der Stadt.

Mit der neuen Bekanntheit wird das „Star-Rail-FEST“ organisiert – eine Ausstellung, welche die bisherigen Abenteuer des Expresses feiert. Das Event bietet drei Themenbereiche zu Belobog, Xianzhou Luofu und Penacony, die über einen interplanetaren Shuttleexpress erreichbar sind.

Besuchende erleben dort Nachbildungen legendärer Kämpfe, musikalische Darbietungen und können den Pearluxe-Turm, das Hauptquartier der Veranstalter, frei erkunden. Dort warten neue mechanische Attraktionen wie das Modell „Legierungskönig Pom-Pom“ und zahlreiche Mechatron-Aktionen.

Während der Glanz des Festivals die Aufmerksamkeit auf sich zieht, schwelen im Hintergrund die Phantasmond-Spiele weiter – und der sich anbahnende Krieg der Supplikanten deutet an, dass Planarcadia bald erneut zum Schauplatz größerer Konflikte wird.

Als neuen Charakter gibt es den elektrisierenden Ashveil. Seine Spezialfähigkeit fügt Gegnern innerhalb eines bestimmten Bereichs Schwindel zu. Nach Kampfeintritt erhöht Ashveil den KRIT-SCH aller Verbündeten und kann auch Fertigkeitspunkte für das Team wiederherstellen. Weiterhin gibt es einen Rerun von Hyacine’s, gefolgt von Boothill.

Der neue Spielmodus „Kriegssaga der Wispaes“ wird ebenso hinzugefügt. Dabei können SpielerInnen verschiedene Arten von Wispae-Soldaten in der Graphia-Akademie in den Kampf führen. Die neue Version 4.1 „Außer Kontrolle für das Morgengrauen“ von Honkai: Star Rail wird am 25. März auf PCs, für Mobilgeräte und PS5 an den Start gehen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo