Shenmue III Enhanced stellt seine Neuerungen vor und hat beste Nachrichten für Sammler

Nach einer aufsehenerregenden Ankündigung und einer noch rasanteren Kickstarter-Kampagne ist Shenmue III im Jahre 2019 erschienen. Eine Fortsetzung hielten die meisten Shenmue-Fans damals für undenkbar – aktuell verhält es auch wieder ganz ähnlich.

Zumindest Shenmue III bekommt aber eine weitere Chance. Schon vor über einem Jahr gab ININ Games bekannt, dass man sich die Publishing-Rechte an Shenmue III von Deep Silver hat übertragen lassen. Im August kündigte man dann gemeinsam mit Serienschöpfer Yu Suzuki Shenmue III Enhanced an.

Dazu gibt es jetzt neue Details. „Die ausgefeilteste und hochwertigste Version von Ryo Hazukis epischer Reise“ wird mit neuen Funktionen, verbesserter Grafik und weiteren Neuerungen bald für PCs, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2 erscheinen. Einen Termin gibt’s noch nicht, dafür aber eine andere ausgezeichnete Nachricht.

Die „Switch 2“-Version werde als „vollständige physische Cartridge“ ausgeliefert, dazu gibt es ein neues Cover-Artwork für die Standardversion, die ab sofort vorbestellt werden kann. Ein neuer Trailer zeigt uns erste Szenen aus der Enhanced Edition, zu der es selbstredend auch eine Special Edition und eine Collector’s Edition geben soll. ININ Games hat schließlich nicht umsonst in die Rechte investiert. Vorbestellen könnt ihr im ININ Games Store. Mindestens die Standardversion ist auch im freien Handel zu erwarten – mal sehen.

Die Neuerungen im Detail

Neben optischen Verbesserungen wie schärferen Texturen und mehr Details wird auch flüssigeres Gameplay versprochen, ebenso wie schnellere Ladezeiten, DLSS/FSR-Support, eine erhöhte NPC-Dichte und ein optionaler, neuer Kamera-Modus, der von den ersten Spielen inspiriert ist.

Das Ausdauersystem wurde angepasst und es gibt ein Balancing an In-Game-Barrieren für einen flüssigeren Fortschritt Die Benutzeroberfläche wurde ebenso überarbeitet. Puristen dürfen beruhigt sein: alle wesentlichen Änderungen sind optional und können ein- und ausgeschaltet werden.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Shenmue III, ININ Games, Ys NET