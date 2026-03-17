Überraschendes „Switch 2“-Update: Boost-Modus verbessert die Grafik im Handheld-Modus

Die Nintendo Switch 2 hat ein neues System-Update erhalten. Mit Version 22.0.0 bringt Nintendo eine Funktion, die besonders BesitzerInnen einer großen Bibliothek an Spielen für die ursprüngliche Nintendo Switch freuen dürfte.

Denn das Update führt den sogenannten „Handheld-Modus-Boost“ ein. Diese neue Option sorgt dafür, dass kompatible „Switch 1“-Spiele im Handheldmodus so laufen, als würden sie im TV-Modus abgespielt. Dadurch können viele Titel unterwegs von verbesserten Grafikeinstellungen und stabilerer Darstellung profitieren.

Mehr Leistung für ältere Switch-Titel

Der neue Boost-Modus lässt sich direkt in den Systemeinstellungen aktivieren. Sobald die Option eingeschaltet ist, behandelt die Konsole unterstützte Switch-Spiele im mobilen Betrieb technisch so, als wäre sie im Dockmodus.

In der Praxis kann das je nach Spiel bessere Grafik, höhere Auflösung oder stabilere Performance bedeuten. Gerade Titel, die im Handheldmodus bisher etwas abgespeckt liefen, könnten dadurch deutlich profitieren.

Nintendo weist allerdings darauf hin, dass der Effekt von Spiel zu Spiel unterschiedlich ausfallen kann. Manche Titel zeigen kaum Veränderungen, während andere sichtbare Verbesserungen erhalten. Außerdem hat die Funktion keinen Einfluss auf native „Switch 2“-Spiele.

Der Boost-Modus bringt auch einige technische Besonderheiten mit sich. Da Spiele intern im TV-Modus laufen, kann der Stromverbrauch steigen. Zudem kann es passieren, dass bestimmte Funktionen – etwa die Nutzung des Touchscreens – eingeschränkt werden oder manche Hinweise im Spiel nicht mehr ganz korrekt sind. Angeschlossene Joy-Con-Controller werden in diesem Modus außerdem wie ein Pro Controller behandelt.

Neben dem neuen Feature enthält Update 22.0.0 auch mehrere kleinere Ergänzungen, darunter Verbesserungen für GameChat, neue Optionen für automatische Uploads im Album sowie zusätzliche Einstellungen in den Systemeinstellungen. Hier bekommt ihr die restlichen Updates für die „Switch 2“ und die erste Switch. Was steht ihr zum neuen „Handheld-Modus-Boost“?

via Gematsu (2), (3), Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft