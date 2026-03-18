Ein „echtes“ Team Rocket sorgt für Chaos in Pokémon Pokopia und jagt eure Insel in die Luft

Pokémon Pokopia steckt voller kreativer Möglichkeiten. In den letzten Wochen haben Spielerinnen und Spieler bereits beeindruckende Bauprojekte umgesetzt – von funktionierenden U-Bahn-Systemen bis hin zu vollautomatisierten Farmen, in denen Pokémon fleißig Ressourcen sammeln.

Doch jetzt sorgt eine ganz andere Gruppe für Schlagzeilen. Die Story klingt nach einem „echten“ Team Rocket – aber gegen die Gruppe, von der mehrere SpielerInnen berichten, ist das Team Rocket (wie wir es kennen) fast schon sympathisch.

Eine Bande Rüpel auf Zerstörungstour

Mehrere Spieler berichten derzeit von Griefern, die gezielt fremde Inseln angreifen und dort wichtige Bauwerke zerstören. In einem Video, das der Pokopia-Spieler „MKRfinal“ auf Twitter veröffentlichte, ist zu sehen, wie eine Gruppe von Spielern mit Kanonen die wertvollsten Strukturen eines Endgame-Bauprojekts bombardiert.

Der Spieler entdeckt panisch, wie sein aufwendig errichtetes Kraftwerk – ein wichtiges Bauwerk für das Endgame – innerhalb kürzester Zeit in Schutt und Asche gelegt wird. Trotz verzweifelter Versuche, schnell Schutzwände zu errichten, ist der Schaden bereits angerichtet. Kurz darauf stellt sich heraus, dass auch ein weiteres wichtiges Bauwerk zerstört wurde.

MKRfinal, dessen Video ihr bei Twitter findet, veröffentlichte den Vorfall in Form eines humorvollen „Wanted“-Posters und bezeichnete die Täter als „Pokopia Griefing Gang“ (aka Bombers) – eine Bande, die gezielt Server infiltriert und die Bauwerke anderer Spieler zerstört.

Die Reaktionen der Community sind gemischt. Viele zeigen Mitgefühl mit den betroffenen Spielern, andere finden die ganze Situation zumindest ein wenig amüsant – schließlich erinnert das Vorgehen stark an die berühmte Pokémon-Schurkenorganisation.

Vorsicht beim Inselbesuch

Auch wenn einige Fans vermuten, dass es sich bei manchen Clips um inszenierte Szenen handeln könnte. MKRfinal ist immerhin ein japanischer Youtuber und stellte das Video auch (mit automatisch generierten Dub) auf seinem Kanal zur Verfügung. So oder so, einmal mehr sehen wir, welche Möglichkeiten in Pokémon Pokopia stecken.

Der Vorfall zeigt auch, wie wichtig Sicherheitsmaßnahmen in Pokémon Pokopia sein können. Spieler können beispielsweise Backups ihrer Cloud-Insel speichern, um wichtige Bauwerke im Notfall wiederherzustellen. Außerdem gibt es eine Einstellung, mit der sich verhindern lässt, dass Änderungen anderer Spieler dauerhaft gespeichert werden.

Und jetzt seid ihr dran: Was ist das verrückteste Bauprojekt, das ihr bisher in Pokémon Pokopia gesehen habt? Seid ihr selbst schon einmal auf eine solche Gruppe gestoßen?

Das Video von MKRfinal:

via IGN, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo