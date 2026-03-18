Dissidia Duellum präsentiert Termin und neue Charaktere wie Clive im neuen Trailer

Das war vor einigen Monaten eine ziemlich überraschende Ankündigung von Square Enix: Mit Dissidia Duellum spendiert man der beliebten Dissidia-Reihe einen neuen Ableger. Der Ankündigung im Oktober schloss sogleich eine erste Closed-Beta an.

Seit einigen Tagen wissen wir nun, dass „Duellum“ im März an den Start geht. Heute konkretisierte Square Enix: am 24. März 2026 ist es so weit. Dazu veröffentlichte einen weiteren Trailer, der zusätzliche Charakter bestätigt.

So werden auch Firion aus Final Fantasy II, der Zwiebelritter aus Final Fantasy III, Rikku aus Final Fantasy X, Iroha aus Final Fantasy XI, Balthier aus Final Fantasy XII und Clive Rosfield aus Final Fantasy XVI spielbar sein. Ganz sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange, wie der Teaser am Ende des neuen Videos erahnen lässt.

Dissidia Duellum erscheint nur für Mobilgeräte. Der 3-vs-3-Team-Boss-Arena-Fighter verschlägt euch nach Tokyo, wo ein riesiger Kristall und fiese Monster den Frieden der Stadt abrupt beendet haben. Bewaffnete Krieger (die Menschen nennen sie Geister) stellen sich den Monstern entgegen. Es sind unsere lieben Final-Fantasy-Helden.

Die Videos zeigen auch neues Gameplay und einige der Spezialfähigkeiten der Charaktere. Diesen Fähigkeiten kommt eine besondere, visuelle Bedeutung zu. Wir sehen erneut die Kärtchen mit Artworks, die für Fähigkeiten stehen. Die Illustrationen stammen von berühmten Künstlern wie Yoshitaka Amano oder Toshitaka Matsuda. Mehr über Dissidia Duellum erfahrt ihr in unserem Artikel-Archiv.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dissidia Duellum Final Fantasy, Square Enix, NHN PlayArt