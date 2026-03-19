Neue „Seven Deadly Sins“-Adaption lässt euch auf PS5 „direkt in den Anime“ eintreten

Pünktlich zur Veröffentlichung von The Seven Deadly Sins: Origin hat Netmarble gemeinsam mit Sony einen neuen „PS5 Feature Trailer“ veröffentlicht. Das Video stellt die Konsolen-exklusiven Features wie haptisches Feedback und die Nutzung der adaptiven Trigger vor.

„Durch die aktive Nutzung der einzigartigen Fähigkeiten der PlayStation 5 ist das Spiel so konzipiert, dass die Spieler Britannia nicht nur sehen. Sie spüren es, reagieren darauf und bewegen sich darin“, wirbt Project Manager Doyeon Kim von Netmarble im PlayStation Blog.

Ein „nuanciertes haptisches Feedback und präzise Steuerung“ sollen euch „das Gefühl geben, direkt in den Anime selbst eingetreten zu sein“ – na, jedenfalls soll es ziemlich immersiv sein. Im PlayStation Blog nennt man dazu auch ein paar konkrete Beispiele, die über den Trailer hinausgehen.

„Schlüpfe in die Rolle von Prinz Tristan von Liones, dem Sohn der Serienhelden Meliodas und Elizabeth, und entdecke Britannia. Stelle in einer Welt, die infolge der Kollision von Raum und Zeit ins Chaos gestürzt wurde, die Ordnung wieder her.“

The Seven Deadly Sins: Origin ist jetzt für PS5 und Steam erhältlich und erscheint am 23. März auch für Mobilgeräte. Es ist kostenlos spielbar und finanziert sich mit Mikrotransaktionen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Seven Deadly Sins: Origin, Netmarble